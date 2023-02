Ecco la nuova gamma Itek DARK CAVE, case progettati per soddisfare le richieste degli utenti che hanno bisogno di estetica e versatilità

Il progetto Itek DARK CAVE è stato progettato quindi per soddisfare le richieste degli utenti che hanno bisogno di estetica, performance, versatilità, spazio e facilità di assemblaggio in un’unica soluzione.

Le paratie frontali e laterali sono state realizzate in vetro temperato. Quella laterale ha una comoda apertura calamitata “a click” per un immediato accesso all’hardware. Internamente lo spazio è smisurato, è infatti possibile installare schede video di ultima generazione di lunghezza fino a 420mm, dissipatori alti 160mm, liquid cooling fino a 360mm, diverse ventole aggiuntive e il cable management è addirittura di 95mm. Nella parte superiore troviamo oltre ai collegamenti audio, 2 porte USB 3.0 e una TypeC.

itek presenta la nuova linea di case Dark Cave

L’intera gamma Dark Cave integra la nuovissima serie di ventole UW costruite con cuscinetti schermati in rame per la massima silenziosità, stabilità e durata. Si tratta di ventole ARGB di ultima generazione, con design modulare ad incastro, collegate tra loro “a margherita” senza fili, il che permette di migliorare l’assemblaggio, la gestione dei cavi e l’estetica interna, oltre ad offrire un air flow ottimale ed una forte pressione d’aria. Le ventole UW sono tutte gestite dal comodo HUB e relativo telecomando e, in alternativa, dal tasto reset o direttamente dalla motherboard.

Di seguito un elenco dei prodotti presentati con relativo prezzo;

ITGCADCAGB Case DARK CAVE – Gaming Tower ATX € 126,90

Case DARK CAVE – Gaming Tower ATX White Edition € 129,90 ITGCADCMGB Case DARK CAVE – Gaming Mini Tower mATX € 109,90

Case DARK CAVE – Gaming Mini Tower mATX White Edition € 109,90 ITCFAK3UW12B Kit 3x Ventola per case UW12 Senza fili 37,90€

