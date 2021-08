IRDM M2AA A2: La nuova MicroSD presentata da Goodram

Goodram è lieta di annunciare la nuova IRDM M2AA A2. La nuova MicroCard sarà ideale per video in 4K, slow motion e altre pesanti operazioni

Finalmente presentata la nuova IRDM M2AA A2 da Goodram: si tratta di una microSD ideale per chi vuole registrare in 4K, fare riprese in slow motion o salvare sul proprio dispositivo foto in alta qualità in formato JPEG o RAW in maniera semplice e quanto mai veloce. La card sarà compatibile con Android quindi potrà essere utilizzata come scheda d’espansione per il proprio dispositivo mobile.

Caratteristiche tecniche

I dispositivi che siamo soliti utilizzare permettono di salvare sempre più dati in alta qualità. La scheda IRDM M2AA consentirà di sfruttarr al meglio le capacità del dispositivo mobile, videoregistraztore o action cam. Grazie alle sue prestazioni dell’applicazione A2, la scheda sarà in grado di memorizzare file multimediali e applicazioni all’interno del dispositivo.

Quest’ultima potrà essere utilizzata come detto anche come scheda d’espansione della memoria del proprio smartphone oppure come memoria stand-alone per i propri file più importanti. Per questa tipologia di prodotto, come indice di qualità, si utilizza il valore IOPS: nel caso della scheda IRDM M2AA A2 parliamo di 4000 IOPS in lettura e 2000 IOPS in scrittura.

Velocità in lettura/scrittura

Passiamo un po’ all’argomento saliente dell’articolo: le velocità. I parametri sono leggermente superiori alla media, parliamo infatti di 170 MB/s in lettura e 120 MB/s in scrittura. I tagli disponibili sono molteplici: 32, 64, 128, 256 e 512 GB.

Altro parametro importante sta nella classe video V30 che assicura la massima efficienza e affidabilità del lavoro includendo ffilmati registrati in slow-motion e video in 4K.

Voi cosa ne pensate di questa scheda IRDM M2AA A2 appena presentata da Goodram? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.