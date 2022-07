Inventec presenta il nuovo Mategress, il JBOD ad alta intensità

Inventec ha presentato il suo nuovo Mategress, il JBOD a più alta densità in custodia 2U

Il produttore di server Inventec (qui per maggiori informazioni sull’azienda) presenta Mategress. Questo è il JBOD di storage a più alta densità con 42 unità SATA in un enclosure 2U per soddisfare le esigenze del settore migliorando al contempo l’efficienza con costi ridotti. Con la domanda di storage alle stelle, i data center devono affrontare problemi di spazio e prestazioni per fornire una maggiore qualità del servizio e affidabilità. Mategress risolve entrambi questi problemi con la sua alta densità unica in un frame piccolo, riducendo drasticamente i costi per i centri di archiviazione.

Il server di archiviazione Inventec Mategress è un sistema standard di montaggio su rack alto 2U, che supporta 42 unità SATA (Serial Advanced Technology Attachment) da 3,5 hot-swap con facilità di manutenzione. Offre una capacità di archiviazione massima superiore rispetto ad altri prodotti simili con ridondanza completa e input flessibile/espandibile con espandibilità dell’uscita (I/O).

Caratteristiche tecniche del nuovo Mategress di Inventec

Di seguito sono riportate le caratteristiche principali del nuovo Mategress.

Grandezza 447 mm;

42 unità SATA (3,5″) in un fattore di forma 2U: profondità 925 mm, larghezza 447 mm, altezza 86,8 mm;

Efficiente sistema di gestione che offre capacità di monitoraggio e accessibile da remoto;

Facilità di manutenzione con dischi rigidi riparabili anteriori e ventole hot plug;

Ampia gamma di supporto per le applicazioni;

Monitoraggio remoto con elevata flessibilità.

Grazie alla sua alta densità, Mategress offre diverse modalità di utilizzo su misura per le esigenze del cliente. Il prezzo, la combinazione di prestazioni e la flessibilità di configurazione sono adatti a molte applicazioni che richiedono una maggiore richiesta di storage ad alte prestazioni.

Il controller di interfaccia di rete (NIC) di gestione Mategress è un 1G Base-T di AST2520 BMC. Inventec ha progettato Mategress per soddisfare la nuova normalità post-pandemica del lavoro a distanza. Ciò consente ai gestori di dati di monitorare da remoto lo stato di salute del sistema e controllare i componenti in remoto tramite il controller di gestione della banda base.

Forte ridondanza e affidabilità dell’alimentazione

Inventec Mategress è dotato di quattro ventole 8056 a doppio rotore sostituibili a caldo con ridondanza N+1, nonché di due alimentatori da 800 W con ridondanza 1+1. Ciò permette di garantire ai gestori dati un elevato livello di affidabilità e operabilità. Inoltre, Mategress può funzionare in modo ottimale tra 5 e 35 gradi Celsius. Le unità di input/output (I/O) del server comprendono Mini SAS HD, SAS Cable LED, HDD Fail LED, RJ45 con LED (Management NIC). Ed ancora, RJ45 W/O LED (UART), Mini USB (I2C), UID Button e LED (con funzione di ripristino), pulsante di accensione e LED, nonché un LED di salute.

Mategress rappresenta l’ultima innovazione di Inventec per soddisfare le crescenti esigenze della nostra clientela globale per una maggiore capacità di archiviazione, alta affidabilità e convenienza in un unico 2U42Bay compatto,

ha affermato George Lin, VP della Business Unit VI, Inventec Enterprise Business Group (Inventec EBG ).

