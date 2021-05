Intel al Computex 2021, ha annunciato due nuovi prodotti nella linea di processori Intel Core di undicesima generazione Intel Iris Xe

“Il miglior processore al mondo per PC portatili thin-and-light Windows è ulteriormente migliorato”, con queste parole il produttore di Santa Clara Intel presenta all’evento Computex 2021 le sue nuove soluzioni Intel Iris Xe e non solo.

Parola d’ordine Intel Wi-Fi 6/6E (Gig+) e Intel 5G Solution, i nuovi processori Intel Core di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe sono alla base di un’esperienza d’uso del PC a trecentosessanta gradi. Intel con l’annuncio due nuovi prodotti nella linea di processori Intel Core di undicesima generazione, presenta prodotti atti al lavoro di coprogettazione con fornitori di software indipendenti (ISV) e produttori di componenti originali (OEM), consentono di consolidare la propria leadership nel mobile computing con i processori per laptop thin-and-light in ambiente Windows. Intel ha inoltre presentato il primo prodotto 5G, Intel 5G Solution 5000, che fa seguito alla collaborazione precedentemente annunciata con MediaTek e Fibocom.

Intel: ufficiali le nuove CPU Intel Iris Xe di 11a generazione

Abbiamo preso il miglior processore al mondo per laptop Windows thin-and-light e ne abbiamo ulteriormente migliorato l’esperienza d’uso con l’aggiunta dei nostri due nuovi processori Intel Core di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe. Sappiamo che le prestazioni e la connettività in situazioni reali sono fondamentali per i nostri partner e le persone che fanno quotidianamente affidamento sui loro PC, ecco perché continuiamo ad aggiungere funzionalità alla piattaforma e a offrire maggiore scelta sul mercato con il lancio del nostro primo prodotto 5G per PC: Intel 5G solution 5000

Ha commentato Chris Walker, Intel corporate vice president e general manager, Mobility Client Platforms.

Intel ha chiarito quanto sia importante la crescente richiesta di caratteristiche in grado di supportare il lavoro e lo studio da casa determinata dalla pandemia ha dimostrato come mobilità, prestazioni e connettività siano essenziali per una positiva esperienza d’uso del PC. E che, con l’affermarsi di una tendenza al lavoro, allo studio e al gioco in modalità ibrida, gli avanzamenti nel mobile computing riflettono le nuove modalità e luoghi in cui le persone utilizzano i loro dispositivi. I processori Intel Core di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe: con l’aggiunta dei processori Intel Core i7-1195G7 e Intel Core i5-1155G7, la famiglia dei processori Intel Core di undicesima generazione continua a offrire produttività in situazioni di utilizzo reale, oltre a funzioni di collaborazione, creazione, gaming e intrattenimento nei laptop thin-and-light.

Il produttore di Santa Clara ha identificato alcuni punti fondamentali per il quale si dovrebbe inquadrare le nuove soluzioni di processori, e sono i seguenti;

Presentano frequenze fino a 5 GHz in prodotti di consumo di massa thin-and-light – un record per il settore.

in prodotti di consumo di massa thin-and-light – un record per il settore. Offrono fino al 25% di vantaggio nelle prestazioni complessive delle applicazioni rispetto alla concorrenza

nelle prestazioni complessive delle applicazioni rispetto alla concorrenza Aumentano il numero di prodotti disponibili con Intel Wi-Fi 6/6E (Gig+).

Consentono agli ISV di ottimizzare con transcoding fino a otto volte più veloce e video editing fino a due volte più veloce rispetto alla concorrenza.

di fino a otto volte più veloce e video editing fino a due volte più veloce rispetto alla concorrenza. Restituiscono un eccezionale gameplay a 1080p su titoli nuovi e affermati come Valheim, con frame rate fino a 2,7 volte maggiori rispetto alla concorrenza.

Per la fine dell’anno solare Intel prevede più di 60 prodotti basati su Intel Core i7-1195G7 e Intel Core i5-1155G7 con laptop prodotti da Acer, ASUS, Lenovo e MSI disponibili già quest’estate. Quasi 250 prodotti basati su processori Intel Core U-series di undicesima generazione sono previsti per il periodo di festività invernali. A proposito dell’innovazione costante di Intel: l’innovazione e la leadership di Intel con la famiglia Intel Core di undicesima generazione e i prodotti certificati Intel Evo si rafforzano con tecnologie avanzate di storage e connettività che sono fondamentali per un’esperienza d’uso ideale del PC.

Il Wi-Fi 6E è l’aggiornamento più significativo degli ultimi 20 anni nel campo del Wi-Fi per i prodotti consumer e Intel ha presentato le prime soluzioni Wi-Fi 6E per il mercato dei PC agli inizi del 2021. Alcuni prodotti selezionati basati su Intel Core di undicesima generazione rafforzeranno questa leadership con prodotti Intel Wi-Fi 6E (Gig+) che offrono velocità gigabit+, minore latenza e maggiore affidabilità grazie a segnali Wi-Fi senza ostacoli nella nuova banda dei 6 GHz.

Combinando le piattaforme basate su processori Intel Core di undicesima generazione con la memoria di seconda generazione Intel Optane H20 con storage a stato solido, recentemente lanciata, è possibile accelerare le funzionalità di uso più comune, dalle applicazioni di uso giornaliero alla gestione di file multimediali di grandi dimensioni, file di gaming e applicazioni, con nuovi livelli di reattività e grandi capacità di storage.

Gli SSD con memoria Intel Optane sono i più veloci e consentono il lancio di applicazioni quali Adobe Photoshop fino al 49% più rapidamente. Intel continua inoltre a migliorare l’esperienza d’uso dei PC al di là delle prestazioni. Grazie a una combinazione di tecnologie legate alle piattaforme e all’ottimizzazione dei sistemi, i prodotti certificati Intel Evo sono co-progettati per assicurare tempi di risposta migliorati, lunga durata della batteria, riavvio istantaneo e un’eccezionale connettività.

A oggi sono stati lanciati più di 85 prodotti Intel Evo dai più importanti OEM tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI e Samsung, e Intel prevede di certificare più di 100 prodotti di 15 OEM entro la fine del 2021. Intel ha collaborazioni con un ecosistema di 150 partner per creare un’offerta avanzata di PC portatili e quest’anno prevede di investire più di 50 milioni di dollari nell’innovazione dell’ecosistema Intel Evo.

Intel 5G Solution 5000: Intel presenta la sua prima soluzione 5G M.2 certificata dalle compagnie di telecomunicazioni a livello mondiale. Intel 5G Solution 5000 offre un incremento di velocità pari a quasi cinque volte quella ottenuta da Intel Gigabit LTE in qualsiasi luogo.

Intel ha avviato inoltre una partnership con MediaTek per definire, sviluppare, certificare e supportare soluzioni modem 5G per i PC di nuova generazione, e con Fibocom per fornire soluzioni 5G M.2 (FM350-GL). La combinazione di connettività 5G rapida e Intel Wi-Fi 6E (Gig+) abilita un’esperienza d’uso ottimale operando senza soluzione di continuità su qualsiasi tipo di rete. Mentre Intel pone nuovi standard per i PC mobili, il Wi-Fi e il 5G rimangono i pilastri portanti della connettività pervasiva in risposta alle esigenze future degli utenti.

Intel 5G Solution 5000 nasce da due collaborazioni, recentemente annunciate, con partner dell’ecosistema, China Mobile, HP e MediaTek e DoCoMo e HP, con l’obiettivo di proporre una nuova generazione di PC completamente connessi. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.