Intel presenta le sue nuove GPU Flex Series

Intel ha presentato le sue nuove GPU Flex Series per Data Center che abilitano l’Intelligent Visual Cloud

Con un throughput di transcodifica media fino a 5 volte più performante e fino a 68 flussi di cloud gaming simultanei. La GPU Flex Series è progettata per soddisfare i requisiti dei carichi di lavoro dell’Intelligent Visual Cloud

Dettagli della nuova GPU Flex Series di Intel

La GPU Intel Flex Series per Data Center (finora nota con il nome in codice Arctic Sound-M) aiuta gli operatori a liberarsi dai vincoli imposti dagli ambienti proprietari e da quelli compartimentalizzati in silos. Riducendo così la necessità per i data center di utilizzare soluzioni separate e dedicate. Intel offre agli utenti un’unica soluzione di elaborazione grafica (GPU) progettata per gestire in modo flessibile un’ampia gamma di carichi di lavoro senza compromettere le prestazioni o la qualità.

Aiuta inoltre a ridurre e ottimizzare i costi di esercizio (TCO) per carichi di lavoro nel cloud. Tra questi, abbiamo la distribuzione di contenuti multimediali, il cloud gaming, l’intelligenza artificiale, il metaverso e altri casi d’uso emergenti nel visual cloud.

Dichiarazioni in merito alla nuova GPU Flex Series di Intel

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni in merito alla nuova GPU Flex Series.

Siamo nel mezzo di una crescita esplosiva dei pixel guidata da un numero crescente di consumatori e di applicazioni, nonché da risoluzioni più elevate. L’infrastruttura dei data center di oggi è sottoposta a forti pressioni per elaborare, codificare, decodificare, spostare, archiviare e visualizzare le informazioni visive. La GPU Intel Flex Series è un progetto rivoluzionario che risponde in modo unico all’attuale domanda di capacità di calcolo fornendo flessibilità e scalabilità per le esperienze immersive di domani.

Jeff McVeigh, Intel vice president e general manager, Super Compute Group

Caratteristiche

Le GPU Flex Series soddisfano i requisiti di qualità, densità e latenza. Con il primo encoder AV1 del settore basato sull’hardware inserito in una GPU per data center, la GPU Flex Series offre un throughput di transcodifica dei media cinque volte più performante. Oltre ad un throughput di decodifica due volte più performante a metà della potenza richiesta dalle soluzioni di altri produttori.

Offre inoltre un miglioramento dell’ampiezza di banda di oltre il 30% con risparmi significativi sui costi di esercizio (TCO). Oltre a un ampio supporto per strumenti multimediali, API, framework e codec più recenti. Basate sull’architettura X e HPG di Intel e supportate da un ampio ecosistema di fornitori di hardware e sviluppatori di software. Queste GPU offrono tra CPU e GPU un passaggio flessibile dei carichi di lavoro di inferenza dell’intelligenza artificiale; dagli analytics multimediali alle smart city e fino all’imaging in campo medico, senza vincolare gli sviluppatori all’utilizzo di software proprietario.

Perché è importante

L’elaborazione e la distribuzione dei media, l’inferenza visiva di AI, il cloud gaming e la virtualizzazione desktop prendono sempre più spazio nei data center. Di conseguenza, si prevede che il segmento di mercato delle GPU per data center Visual Cloud raggiungerà i 15 miliardi di dollari entro il 2026. Questo rapido aumento interessa un settore in gran parte caratterizzato dalla dipendenza da modelli di codifica proprietari e con licenza, come ad esempio CUDA per la programmazione delle GPU. Lo stack di soluzioni GPU Flex Series supera queste limitazioni offrendo allo stesso tempo vantaggi significativi rispetto alle soluzioni alternative, migliorando flessibilità, scalabilità e consumo energetico.

Presenta inoltre un TCO inferiore per i solution provider grazie al fatto che supporta con meno server un maggior numero di abbonati al servizio. Lo stack software è abilitato da oneAPI, il percorso produttivo per l’elaborazione accelerata, liberando gli sviluppatori dagli oneri economici e tecnici dei modelli di programmazione proprietari. È un’alternativa aperta al lock-in del linguaggio proprietario e rende disponibili tutte le prestazioni dell’hardware con un set completo e collaudato di strumenti che integrano i linguaggi esistenti e i modelli paralleli. Ciò consente agli utenti di sviluppare codice aperto e trasportabile che potrà trarre il massimo vantaggio da varie combinazioni tra CPU e GPU Intel.

Le prestazioni

Inizialmente, la GPU per data center Intel Flex Series offre funzionalità di elaborazione e distribuzione dei media e di cloud gaming su Android. Elaborazione e distribuzione media: i requisiti di elaborazione video per le videoconferenze, lo streaming e i social media hanno trasformato i data center. L’architettura multimediale della GPU Flex Series, basata su un massimo di quattro X e Media Engine, tiene conto delle richieste di densità di flusso più elevate per il moderno data center senza compromettere la qualità.

Offre un throughput di transcodifica multimediale cinque volte più potente e un throughput di decodifica due volte più potente a metà della potenza ( GPU Intel Flex Series 140 rispetto a NVIDIA A10 ).

). Fornisce fino a 36 flussi 1080p60 transcodifica throughput per scheda.

Offre un throughput di transcodifica di otto flussi 4K60 per scheda .

. Quando viene ridimensionato a 10 schede in una configurazione server 4U, può supportare fino a 360 flussi HEVC-HEVC 1080p60 di transcodifica del throughput.

L’encoder di ampiezza di banda AV1 open source basato su hardware della GPU Flex Series offre risparmi di oltre il 30% . Il motore multimediale della GPU Flex Series supporta e migliora anche le prestazioni per un’ampia gamma di CODEC del settore, inclusi HEVC, AVC e VP9.

. Il motore multimediale della GPU Flex Series supporta e migliora anche le prestazioni per un’ampia gamma di CODEC del settore, inclusi HEVC, AVC e VP9. Sfruttando la funzione Intel Deep Link Hyper Encode, la GPU Intel Data Center serie Flex 140 con due dispositivi su una singola scheda può soddisfare il requisito di settore che prevede un secondo di ritardo, fornendo al contempo la transcodifica 8K60 in tempo reale. Questa capacità è disponibile per i formati AV1 e HEVC HDR.

Cloud gaming su Android

La crescita esplosiva del cloud gaming ha creato la necessità di soluzioni più flessibili che massimizzino i flussi di gioco simultanei per gli utenti. La GPU Flex Series è progettata per un’elevata qualità di gioco, offrendo un’esperienza di gioco senza precedenti su diversi dispositivi. È convalidata su quasi 90 dei più comuni titoli di giochi Android di Google Play.

Una singola GPU Flex Series 170 può raggiungere fino a 68 stream 720p30 , mentre una singola GPU Flex Series 140 può raggiungere fino a 46 stream 720p30 (misurati su titoli di gioco selezionati).

, mentre una singola GPU Flex Series 140 può raggiungere fino a (misurati su titoli di gioco selezionati). Se dimensionato con sei schede GPU Flex Series 140, può raggiungere fino a 216 stream 720p30.

Stack open software

Gli sviluppatori possono accedere a uno stack software completo che combina componenti e strumenti open source. Tutto ciò in modo da realizzare efficacemente le funzionalità della GPU Flex Series per carichi di lavoro di visual cloud, incluso il supporto per oneAPI e OpenVINO. I tool oneAPI di Intel consentono agli sviluppatori di fornire applicazioni e servizi accelerati, tra cui Intel oneAPI Video Processing Library (oneVPL), Intel VTune Profiler e altri.

Disponibilità

I sistemi dotati di GPU Flex Series saranno disponibili da fornitori globali quali Dell Technologies, HPE, H3C, Inspur, Lenovo e Supermicro. Altre soluzioni con la GPU Flex Series saranno disponibili nei prossimi mesi, a partire dalla distribuzione di contenuti multimediali e dai carichi di lavoro di cloud gaming Android. Questi saranno seguiti da Windows cloud gaming, AI e carichi di lavoro VDI 10.

Altre dichiarazioni in merito alle nuove GPU Flex Series di Intel

Vikas Ratna, senior director, product management, Cisco, ha dichiarato che:

Cisco e Intel vantano una lunga storia di collaborazione tecnologica nel fornire innovazione per Cisco Unified Computing System (UCS) e l’infrastruttura iperconvergente Cisco HyperFlex. Siamo entusiasti di proseguire nella nostra partnership per fornire ai clienti capacità di elaborazione accelerate per un’ampia gamma di carichi di lavoro moderni attraverso un”architettura aperta e flessibile composta da Cisco Intersight, tecnologia UCS X-Fabric e la nuova Intel Data Center GPU Flex Series.

Rajesh Pohani, vice president, PowerEdge, HPC, and Core Compute, Dell Technologies, ha dichiarato:

Dell sta collaborando con Intel per sviluppare innovazioni e tecnologie rivoluzionarie, portando il mercato a nuovi livelli con la famiglia di acceleratori Intel Data Center GPU Flex Series nei server Dell PowerEdge. Insieme consentiremo agli utenti di migliorare i loro risultati di media analytics, inferenza e VDI parametrati sulle GPU.

Infine. Scott Tease, vice president and general manager of HPC and AI, Lenovo, ha affermato che:

Lenovo vuole consentire ai clienti di implementare e sfruttare più facilmente l’intelligenza artificiale. Intel Data Center GPU Flex Series offre vantaggi in termini di prestazioni sui carichi di lavoro più impegnativi, che vanno dalla grafica, ai giochi e persino all’inferenza AI. Con l’aggiunta delle GPU Flex Series, insieme a OneAPI, Intel offre la più completa gamma di elaborazione su una piattaforma scalabile e aperta. La collaborazione con Intel per l’espansione dell’architettura di elaborazione ci aiuta a servire meglio i clienti nel loro percorso verso l’AI.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove GPU Flex Series di Intel ? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).