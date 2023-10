Intel presenta i nuovi processori Intel Core per desktop di quattordicesima generazione

Intel presenta la famiglia di processori Intel Core per desktop di quattordicesima generazione. Offrono le frequenze più veloci al mondo, la migliore esperienza su PC desktop e un overclocking senza pari

Intel ha annunciato il lancio della nuova serie di processori Intel Core di quattordicesima generazione, progettati appositamente per gli appassionati di PC desktop. Questa nuova linea di processori offre prestazioni di frequenza senza precedenti, garantendo un’esperienza desktop ottimale per gli utenti entusiasti. Gli appassionati possono beneficiare di un potente overclocking, consentendo prestazioni eccezionali e un’esperienza senza eguali.

In particolare, l’azienda ha presentato il processore Intel Core i9-14900K come punta di diamante della serie. Questo vanta frequenze di serie fino a 6GHz; raggiungendo velocità di elaborazione leader nel settore. Oltre a ciò, la gamma comprende anche il processore Intel Core i7-14700K. Questo offre una configurazione di 20 core e 28 thread, tra cui quattro Efficient core (E-core) in più rispetto alla generazione precedente. Inoltre, Intel ha introdotto una nuova funzione chiamata AI Assist all’interno della Extreme Tuning Utility (XTU); utile perché consente un facile overclocking guidato dall’intelligenza artificiale su determinati processori.

Dettagli sui nuovi Intel Core per desktop di quattordicesima generazione

Roger Chandler, vice presidente e general manager del settore Enthusiast PC and Workstation della Client Computing Group di Intel, sostiene che:

la nuova serie di processori dimostra l’impegno costante di Intel nel migliorare costantemente le prestazioni dei processori per desktop. L’obiettivo è quello di fornire un’esperienza desktop di alta qualità e senza compromessi, mantenendo Intel come punto di riferimento nel mercato.

Questa nuova generazione di processori Intel Core di quattordicesima generazione si posiziona al vertice dello stack di prestazioni per desktop; garantendo un’esperienza di gioco immersiva e prestazioni di elaborazione eccezionali per i creatori di contenuti. La compatibilità con i chipset serie 600/700 consente agli utenti di potenziare facilmente i loro sistemi esistenti per ottenere prestazioni di gioco e creazione di contenuti all’avanguardia. La disponibilità dei nuovi processori desktop Intel Core di quattordicesima generazione è prevista a partire dal 17 ottobre 2023.

