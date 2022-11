Intel NUC 13 Extreme: nuovi standard per il gaming su mini PC

Il nuovo dispositivo è dotato di processori Intel Core di tredicesima generazione sbloccati per fornire prestazioni di prossima generazione per il gaming e la creazione di contenuti

Intel presenta oggi i nuovi NUC 13 Extreme Kit (nome in codice Raptor Canyon) e NUC 13 Extreme Compute Element che, utilizzati in combinazione, vanno a costituire il più potente Intel NUC mai costruito. NUC 13 Extreme è dotato di processori Intel Core desktop di tredicesima generazione sbloccati e, ha spazio per le nuove schede grafiche a triplo slot da 12 pollici per rendere disponibili prestazioni sempre maggiori per i gamer più appassionati e per i content creator.

Le dichiarazioni di Brian McCarson

Brian McCarson, Intel Vice President & General Manager, Intel NUC Group , dichiara:

Quest’anno ricorre il 10° anniversario della linea di prodotti Intel NUC, e Intel NUC 13 Extreme è un perfetto esempio degli importanti progressi che abbiamo fatto. Il nostro primissimo NUC fu una pietra miliare nella miniaturizzazione di un PC desktop per arrivare a un fattore di forma ultra-small. Benché abbia dimensioni maggiori rispetto al nostro più piccolo mini-PC, NUC 13 Extreme rappresenta un nuovo punto di riferimento per un dispositivo che racchiude prestazioni di gaming stellari in un formato più piccolo di ben il 70% rispetto a un tipico tower 50L da gaming. Oltre alle eccezionali prestazioni che ci si può aspettare da un prodotto Intel NUC, offriamo anche un prodotto di alta qualità e una grande quantità di funzionalità in un prodotto modulare e completamente personalizzabile.

Intel NUC 13 Extreme, unisce un bilancio termico ottimizzato con prestazioni da fuoriclasse e funzionalità mai viste prima. Lo chassis ridisegnato ottimizza il flusso dell’aria per ridurre il rumore e il throttling associato ai carichi di lavoro di gameplay più intensi, mantenendo il formato compatto tipico dei NUC

Grande potenza in un design minimalista

Intel NUC 13 Extreme, è modulare e offre un’incredibile velocità grazie ai processori fino a Intel Core i9 desktop di tredicesima generazione con otto Performance-core (P-core) e 16 Efficient-core (E-core), 32 thread e, un incredibile prestazione di 5,8 GHz di frequenza turbo massima.

Funzionalità e connettività di cui i gamer necessitano

moduli SODIMM DDR5-5600 MHz a doppio canale da 64GB

Supporto delle nuove schede grafiche PCIe Gen5 x16 triple-slot da 12 pollici

Supporta un Massimo di tre SSD PCIe Gen 4 NVMe (M.2 2280)

LAN Intel 2.5GbE (i226-V)/10GbE (AQC113)

Wi-Fi 6E Intel Killer

Due porte Thunderbolt 4

Sei porte USB 3.2 Gen2 posteriori

Disponibilità

Intel NUC 13 Extreme sarà inizialmente disponibile in Cina, per il pubblico durante il quarto trimestre del 2022 e, poi ulteriore disponibilità nei primi mesi del 2023. I prezzi varieranno fra 1179 USD e 1549 USD, per l’altra versione i prezzi varieranno fra 760 USD e 1100 USD, a seconda della configurazione e consentiranno agli utenti di personalizzare la memoria, lo storage e il sistema operativo in funzione delle loro esigenze.

