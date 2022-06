Intel Core i9-13900 Raptor Lake: un’anteprima del processore

E voi cosa ne pensate di questo nuovo processore Intel Core i9-13900 Raptor Lake ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK , per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Per quanto riguarda i test, l’autore ne ha raccolti alcuni che sembravano appropriati per il confronto con il modello equivalente di Alder Lake. A partire dai test ALU/FPU che confrontano le attività aritmetiche di base, Raptor Lake ha fornito un miglioramento dal 33% al 50% rispetto a Alder Lake. Il design di Raptor Lake ha raggiunto questo obiettivo con una frequenza P-Core a 3,7 GHz e E-Core a 2,76 GHz .

Di seguito andremo a vedere una panoramica sulle varie componenti di questo nuovo processore. In primo luogo, il SoC dispone di 36 MB di cache L3 unificata contro i 30 MB di Alder Lake. Con memoria DDR5 fino a 5600 MT/s e PCIe 5.0 , il SoC offre i più recenti standard di memoria e I/O. I grandi P-core ora mancano di AVX-512 e dispongono di 2 MB di cache L2 per core. Vediamo 4 MB di cache L2 per un cluster di piccoli E-core. Un’interessante aggiunta agli E-core è il supporto AVX/AVX2 , che è il primo per i core Atom.

Intel ( qui per maggiori informazioni sull’azienda) si prepara a lanciare la sua 13a generazione di processori desktop con nome in codice Raptor Lake . Dopo Alder Lake, il design di 13a generazione implementerà fino a otto P-core con 16 E-core prodotti sul nodo tecnologico 7+ migliorato di Intel. Oggi abbiamo ricevuto un’anteprima delle prestazioni da SiSoftware che ha raccolto i punteggi del database SiSoftware Sandra del processore Intel Core i9-13900 Raptor Lake-S .

