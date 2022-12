Manca poco per vedere sugli scaffali il nuovo Intel Core i5-13400, che a quanto pare, sarà ben più potente del precedente Core i5-12400

Si avvicina il tanto amato i5 degli utenti, una CPU che ha sempre fatto del rapporto qualità prezzo il suo punto di forza, nonostante i rincari degli ultimi anni, per la sua capacità di garantire performance ed un TDP ideale. Il futuro Intel Core i5-13400 è apparso in rete ed è stato pubblicato grazie ad un benchmarks, a quanto pare la potenza raggiunta lo distanzia molto dal precedente, e questo può essere imputato alla modifica effettuata a livello di struttura, ovvero dei nuovi 4 E-Core, rendendolo ideale per un utilizzo di multimedialità come Editing e Gaming.

Intel Core i5-13400: 30% più veloce della precedente Gen!

L’arrivo della futura CPU dovrebbe arrivare poco dopo l’annuncio al CES 2023 di Las Vegas di inizio gennaio, stesso evento cui ricordiamo verrà presentato il tanto atteso i3, da ben 65W. A quanto pare, dalla fonte cui abbiamo appreso la notizia, sembra che la CPU protagonista della news odierna sia già presente ed in circolazione sul suolo asiatico, arriverà il Chipset 700 come ben sappiamo, ma diversi produttori stanno lavorando a rendere compatibili le future CPU sugli attuali Chipset serie 600.

Riportiamo ora delle Slide rappresentative che sono girate in rete in questi ultimi giorni. Specifichiamo che il Core i5-13400 è stato testato su di una motherboard ASRock B660M PG Riptide, con memorie DDR4-3600, ed è stato confrontato con il sopracitato i5-12400 (Alder Lake).

Staremo a vedere quando arriverà sul mercato, se effettivamente le prestazioni attuali verranno confermate o anche superate, manca ancora tanto e non è escluso che verrà migliorato anche lato overclock, rispetto alla precedente Gen. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.