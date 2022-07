Intel: conferma le schede grafiche Arc A770 e A750

In vista del lancio della GPU Arc per desktop di Intel, l’azienda ha organizzato un concorso di caccia al tesoro per coinvolgere i fan. Intel ha ora rivelato che le schede grafiche Arc A770 e A750 saranno inviate ad alcuni vincitori

Intel ha anche fornito dettagli sulla quantità di VRAM che ciascuna scheda grafica avrà. Come avrete capito, il premio per la GPU “Premium” è l’Arc A770 e quello per la GPU “Performance” è l’Arc A750. La prima avrà ben 16 GB di memoria GDDR6, mentre la seconda avrà 8 GB di memoria GDDR6.

Intel: in ritardo nel lancio di Arc Alchemist

Nell’annunciare i vincitori, Intel riconosce anche i ritardi nel lancio di Arc Alchemist. Tuttavia, il lancio è sempre più vicino. Attualmente l’A750 si trova nella fase finale di test presso gli uffici di Intel. Una volta terminata questa fase, inizierà a distribuire i campioni.

Attualmente si prevede che l’Arc A750 venga lanciato in una fascia di prezzo compresa tra i 300 e i 350 dollari (tra i 294 e i 340 euro), mentre l’Arc A770 dovrebbe costare circa 400 dollari (390 euro).

Cosa ne pensate di queste nuove schede grafiche Arc A750 e Arc A770? Pensate che possano essere delle alternative convincenti alla concorrenza?