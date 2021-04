Intel Alder Lake: la prima CPU nel Q3 del 2021

Sembra avremo un assaggio di Intel Alder Lake già nel Q3 del 2021 ovvero questa estate. La nuova architettura infatti sarà utilizzata nei nuovi processori entry level per workstation della serie Xeon

Intel Alder Lake è il nome in codice che identifica le CPU di 12° generazione e che dovrebbe portare con sè numerose novità. Mentre le appena uscite CPU Rocket Lake utilizzano ancora il processo produttivo a 14 nm, le CPU di nuova generazione passeranno al processo a 10 nm Enhanced SuperFin sviluppato da Intel in tempi recenti e finalmente pronto per l’ingresso nel mondo dei PC desktop. Ma non si tratta solo di processo produttivo, Intel Alder Lake porterà anche una novità sostanziale nell’architettura. Sembra infatti che per la prima volta vedremo un’architettura ibrida in un sistema desktop che prevede l’utilizzo di diversi tipi di core come già succede nei processori ARM con big.LITTLE. Le CPU di nuova generazione dovrebbero integrare due diversi cluster: uno ad alte prestazioni basato su Golden Cove, l’altro invece basato su architettura Gracemont utilizzata nei processori Atom di fascia bassa con elevata efficienza. Inoltre verrà introdotto il supporto a nuove tecnologie come le memorie DDR5 e PCIe 5.0. Ma il primo processore basato su Intel Alder Lake potrebbe essere dedicato al segmento delle workstation e arriverà già questa estate.

Intel Alder Lake: un assaggio prima dell’autunno?

Grazie ai colleghi di wccftech, abbiamo potuto visionare l’ultima roadmap della CPU Intel Xeon dedicate alle workstation , la quale conferma in via ufficiosa l’impegno di Intel di presentare la prima CPU Alder Lake-S di nuova generazione terzo trimestre del 2021. La roadmap delle CPU Xeon trapelata è stata individuata da HXL su Twitter e mostra chiaramente come i chip Xeon basati su Rocket Lake (W-1300) saranno presto sostituiti dalle CPU Xeon W-1400 basate invece sull’architettura Intel Alder Lake.

Un assaggio dal mondo delle workstation

Le CPU Intel Alder Lake-S Xeon per la workstation saranno molto simili alle CPU per i nostri PC desktop. La differenza principale è che saranno caratterizzati da tecnologie per workstation chiave come vPro per aziende e workstation entry-level. Venendo ai dettagli, sembra che le CPU Xeon W-1400 Alder Lake-S saranno supportate dalla nuovissima piattaforma W680 che utilizzerà il socket LGA 1700, il nuovo socket che arriverà con le CPU di nuova generazione. W680 sarà uno dei tanti chipset della serie Intel 600 che lancerà insieme alle CPU Alder Lake-S, con l’ammiraglia Z690 per i PC desktop. Veniamo alle specifiche. I chip Intel Xeon W-1400 presenteranno fino a 16 core fisici. Sono elencate due configurazioni che includono 8 + 8 e 6 + 0. Gli SKU 8 + 8 che presentano 8 core Golden Cove e 8 core Gracemont andranno in produzione dalla 35a settimana del 2021, mentre lo SKU 6 + 0 comprenderà solo 6 core Golden Cove e nessun core Gracemont e sarà prodotto in serie nel 44a settimana del 2021. Le CPU Intel Alder Lake Xeon W-1400 presenteranno varie configurazioni TDP a partire da 125 W sulle parti della serie “K” principali e seguite dalle varianti standard da 65 W e serie “T” da 35 W. Ogni CPU verrà fornita con 20 linee PCIe Gen 4.

La nuova architettura porterà interessanti miglioramenti nelle prestazioni. Si parlava di 20% di aumento delle prestazioni in single-thread (anche se non è ben chiaro rispetto a cosa, forse a Rocket Lake) grazie alla nuova architettura Golden Cove che andrà ad equipaggiare i core al elevate prestazioni. Per avere un’idea di che cosa significa, facciamo un confronto con gli attuali processori. I core Cypress Cove delle CPU Rocket Lake offrono guadagni IPC di circa il 18% rispetto a Skylake, mentre Willow Cove è leggermente migliore. Quindi globalmente, i core Golden Cove fornirebbero un aumento dell’IPC del 40-50% su Skylake, la prima architettura realizzata a 14 nm circa 6 anni fa. I nuovi processori saranno due volte più veloci nei carichi di lavoro multi-thread. Qui potrebbero entrare in gioco i core Gracemont ad alta efficienza e assieme ad un Hardware-Guided Scheduling. Possiamo quindi immagine che lo scheduling verrà gestito tenendo conto delle caratteristiche hardware, in modo da destinare i processi più pesanti ai core ad elevate prestazioni per evitare di sprecare potenza inutilmente, mentre i processi cosiddetti I/O bound potrebbero venir assegnati ai core a maggiore efficienza.

Quando si tratta di I / O, la gamma di CPU Intel Alder Lake di 12a generazione includerà sia il supporto PCIe Gen 5 che PCIe Gen 4, Intel WiFi 6E (Gig +) e supporto Thunderbolt 4. Per la memoria probabilmente saranno supportare RAM DDR5 e DDR4 insieme per la piattaforma desktop e LPDDR5 / LPDDR4 per la piattaforma mobili. Insomma un piccolo assaggio delle 12° generazione potrebbe arrivare già in estate, in attesa della presentazione ufficiale dei prodotti desktop che dovrebbe avvenire in settembre con disponibilità sul mercato verso fine 2021 o inizi del 2022. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!