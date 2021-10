INNO3D NVIDIA RTX 30 iCHILL Frostbite: raffreddamento a liquido integrato!

La serie iCHILL Frostbite di INNO3D permette di raffreddare a liquido le nuove NVIDIA RTX 30. Infatti le GPU di ultime generazione spiccano rispetto alle precedenti schede. Specialmente se andiamo a considerare modelli di fascia alta. Vediamo i dettagli

La nuove NVIDIA RTX 30 sono delle vere e proprie bestie di potenza, però tutto questo si ottiene ad un prezzo. NVIDIA RTX 3090 consuma ben 350 W e una RTX 3080 consuma 320 W, circa il 50% rispetto alla 2080 di precedente generazione. Infatti una delle caratteristiche delle nuove GPU era la dimensione enorme dei dissipatori che arrivano ad occupare fino a 3 slot in alcuni casi estremi. L’enorme dissipatore, oltre che occupare spazio, fa anche rumore, cosa che spesso infastidisce molte persone. Una soluzione sono i dissipatori a liquido che però molto spesso vanno acquistati separatamente e vanno montati. Non è il caso della serie NVIDIA RTX 30 iCHILL Frostbite di INNO3D che offre un dissipatore a liquido stock!

INNO3D, un produttore leader di pionieristici componenti di fascia alta, offre la nuova INNO3D GeForce RTX 3090 / 3080 iCHILL Frostbite. Seguendo l’enorme successo del suo predecessore iCHILL Frostbite della precedente generazione della serie RTX 20, arrivano anche le nuove schede grafiche RTX 3090 / 3080 con una versione aggiornata di iCHILL Frostbite. Le nuove GPU NVIDIA GeForce RTX serie 30, la seconda generazione di RTX, sono dotate di nuovi RT Core, Tensor Core e CUDA Core, offrendo immagini straordinarie, frame rate incredibilmente elevati e accelerazione AI nei giochi.

INNO3D NVIDIA RTX 30 iCHILL Frostbite

A causa della grande richiesta di schede raffreddate ad acqua, è stata sviluppata la serie iCHILL Frostbite e si è accoppiato con la potente GPU RTX 3080 e con la top di gamma RTX 3090 per garantire la migliore esperienza di gioco. Anche l’ultima arrivata in casa NVIDIA, la RTX 3080 Ti ha ricevuto un dissipatore a liquido. Ovviamente questo trattamento è riservato alle GPU di fascia più alta che dissipano molta potenza e quindi ha senso utilizzare un sistema evoluto di raffreddamento.

I componenti di alta qualità combinati con lo stile e l’incredibile illuminazione RGB sono ciò che riassume l’iCHILL Frostbite, ma lo sviluppo di questo design waterblock della scheda grafica ha ulteriormente aumentato le prestazioni. I componenti sono stati riposizionati in modo che si avvicinassero l’uno all’altro riducendo i pad termici a uno spessore di appena 1 mm. Anche lo spessore del blocco di rame nichelato è stato ridotto fino a 5,5 mm. Il flusso d’acqua all’interno del dissipatore è stato ottimizzato rispetto ai precedenti modelli della serie RTX 20. La base dell’iCHILL Frostbite è costruita con rame puro e nichel che sigilla completamente il dissipatore di calore proteggendolo. Tutti i componenti importanti come i trasformatori di tensione e la memoria sono ora notevolmente migliori e raffreddati in modo più efficace dall’acqua. Tutto ciò garantisce un significativo aumento delle prestazioni di raffreddamento. È possibile tenere la GPU tra 60 – 65 °C utilizzando un radiatore da 240 mm o 360 mm.

Stesso dissipatore, ma diverso

INNO3D con la nuova linea iCHILL Frostbite ha cercato di bilanciare l’innovazione con lo sviluppo continuo di nuovi prodotti con le tecnologie già affermate per ottenere delle GPU ancora più prestanti. Con la serie RTX 30 iCHILL Frostbite otteniamo un dissipatore ad acqua in grado di gestire i titoli di gioco più esigenti di oggi senza surriscaldamenti. E non si tratta solo di prestazioni, ma anche l’occhio ormai vuole la sua parte.

Il design parla da solo, trasparente, audace e sorprendente che si allinea con il nuovo approccio di INNO3D iCHILL Frostbite per la nuova serie RTX 30. Anni di ricerca e sviluppo hanno permesso a INNO3D di fare progressi tecnologici, spingendo continuamente i confini e rafforzare la propria esperienza nell’industria delle GPU. Questo ha permesso di sviluppare GPU di fascia alta che garantiscono prestazioni al top, senza però ingombranti e rumorose ventole all’interno del case. Per maggiori informazioni potete consultare il sito ufficiale, dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!