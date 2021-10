INNO3D regala Marvel’s Guardians of the Galaxy con le sue NVIDIA RTX 30

Acquistando una NVIDIA RTX 30 di INNO3D potrete ottenere una copia gratuita del gioco Marvel’s Guardians of the Galaxy. Così potrete sfruttare sin da subito la potenza delle nuove GPU basate su architettura Ampere

Il produttore di harware INNO3D ci fa un bel regalo: acquistando una delle sue GPU NVIDIA RTX 30 si potrà ottenere una copia gratuita del gioco Marvel’s Guardians of the Galaxy. Se state pensando di acquistare una nuova GPU o addirittura un nuovo PC, vi consigliamo di prendere in considerazione questa bella offerta. Vediamo i dettagli!

INNO3D regala Marvel’s Guardians of the Galaxy con le GPU NVIDIA RTX 30

Per un periodo di tempo limitato, acquistando un PC gaming con una scheda grafica da gioco della serie INNO3D GeForce RTX 30 tra quelle selezionati, sarà possibile riscattare una copia del gioco Marvel’s Guardians of the Galaxy. Il periodo della promozione va dal 5 ottobre 2021 al 28 ottobre 2021 o fino ad esaurimento scorte. Il riscatto potrà essere richiesto al massimo entro il 6 gennaio 2022.

Le GPU che INNO3D segnala come idonee alla promozione sono GeForce RTX 3090, RTX 3080 Ti, RTX 3080, RTX 3070 Ti, RTX 3070, RTX 3060 Ti e RTX 3060. Se avete intenzione di acquistare uno di questi modelli della serie NVIDIA RTX 30, allora avete scelto il momento giusto! Per accedere alla promozione sarà anche necessario presentare una ricevuta valida dai partner di canale locali del nostro pacchetto di giochi. Inoltre l’acquisto deve includere, oltre ad una scheda grafica della serie INNO3D GeForce RTX 30, 3 dei seguenti componenti (non sono idonei gli acquisti di GPU standalone):

Scheda madre che supporta la scheda grafica della serie RTX 30

Processore (CPU)

Memoria di sistema (RAM)

Memoria (HDD/SSD)

INNO3D gestisce il riscatto per Hong Kong, Taiwan, Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Corea del Sud, Tailandia, Malesia, Cambogia, Myanmar, Filippine, Indonesia, India e Vietnam. Per altre regioni, controllare bisogna controllare il sito web di NVIDIA la presenza di rivenditori/retailer certificati.

Istruzioni

Compilare il modulo e carica una foto dell’etichetta del numero di serie del prodotto e una foto della fattura con il numero del prodotto o il numero di serie del prodotto Immettere il numero di serie del prodotto. Il formato è simile a questo ’32-123-123456789′ Per riscattare: http://www.geforce.com/redeem-instructions In caso di domande sul riscatto, inviare un’e-mail a marketing@inno3d.com come di seguito: Titolo dell’e-mail [Riscatto per (nome del gioco)] Allegare foto del numero di serie del prodotto Allegare foto della fattura che mostri l’articolo, l’indirizzo di acquisto e la data di acquisto

Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!

