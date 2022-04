Alcuni Rumor suggeriscono che Apple sia già a buon punto con lo sviluppo del prossimo Chip M2, ma alcuni device potrebbero aspettare direttamente l’arrivo dell’M3

Il colosso della mela morsicata starebbe procedendo con lo sviluppo del nuovo chip M2, e tra le file produttive ci sarebbe anche Samsung (il dipartimento Samsung Electro-Mechanics in realtà), sappiamo che in realtà il Chip “disegnato” da Apple è in realtà prodotto per intero da TSMC, che ha prodotto un Chip estremamente efficiente, segno della grande collaborazione tra i due brand e dell’ottima progettualità dietro a tale prodotto.

Ma Samsung Electro-Mechanics giocherebbe un importante ruolo con la prossima Gen, grazie all’ottimo lavoro che la sezione appena citata è in grado di svolgere nella realizzazione di PCB, sarebbe stata interpellata da Apple proprio per fornire FC-BGA, il PCB che connette il SoC al substrato principale, si chiama per l’esattezza Flip Chip Ball Grid Array.

iMac con Chip M3: Apple è già al lavoro?

Per via anche dei molti rumor a riguardo negli ultimi periodi, in molti si aspettavano probabilmente nuovi iMac dotati di M2 entro la fine dell’anno, gli ultimi rumor però, anche abbastanza autorevoli, suggeriscono che ad avere l’implementazione di un nuovo Chip M2 non saranno quest’ultimi, bensì potrebbero aspettare l’arrivo di futuri Chip M3.

Le ultime notizie provengono da Mark Gurman, noto leaker molto affidabile. Secondo cui, l’azienda di Cupertino sarebbe già al lavoro su un iMac con chip M3, che dovrebbero approdare entro il 2023. Niente iMac previsto a breve insomma, sarebbero invece nuovi MacBook Air, MacBook Pro entry level e Mac mini ad arrivare sul mercato con nuovo Chip M2 oltre ad un nuovo MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M2 Pro/Max più potenti. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.