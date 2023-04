Il nuovo Acer Chromebook Spin 714, pensato per la produttività, offre un design sostenibile e resistente

Acer ha presentato oggi i suoi ultimi Chromebook convertibili di fascia premium e ad alte prestazioni, Acer Chromebook Spin 714 e Acer Chromebook Enterprise Spin 714. Per soddisfare le esigenze di consumatori e aziende, la nuova linea di Chromebook è dotata dei processori Intel Core di 13a generazione, di una batteria con autonomia di 10 ore con ricarica rapida e di nuove funzionalità, il tutto in un packaging ecologico realizzato con materiali completamente riciclabili

Chromebook 16:10 da 14 pollici offre inoltre una riproduzione fedele delle immagini e videoconferenze di alta qualità grazie al display WUXGA, alla copertura sRGB al 100%, alla webcam QHD 2K integrata e all’audio DTS. I professionisti e gli studenti possono sfruttare al massimo il Chromebook 2-in-1 per l’uso quotidiano, grazie al design convertibile e alla cerniera che ruota a 360 gradi, al pennino USI a ricarica rapida e alla certificazione di durabilità di livello militare.

“I nuovi Acer Chromebook Spin 714 e Acer Chromebook Enterprise Spin 714 sono dotati di prestazioni e funzioni che aumentano la produttività e che li rendono ideali per i professionisti in viaggio, ma anche per i consumatori e gli studenti che si dedicano ad applicazioni più avanzate come il coding e il video editing”, ha dichiarato James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. “La webcam QHD 2K dei Chromebook garantisce conferenze di alta qualità, mentre le caratteristiche eco-friendly supportano l’impegno di Acer nel voler realizzare un impatto positivo sull’ambiente”.

Tecnologia che aumenta la produttività e immagini coinvolgenti

I nuovi Chromebook sono dotati di processori Intel Core i7 di 13a generazione, che garantiscono un miglioramento delle prestazioni fino al 10% rispetto alla generazione precedente. Sono inoltre conformi agli standard della piattaforma Intel Evo, per offrire prestazioni reattive e fino a 10 ore di durata della batteria. Per le giornate particolarmente lunghe, la batteria può essere ricaricata rapidamente in soli 30 minuti per fornire fino a quattro ore di utilizzo. Inoltre, per le aziende che necessitano di controlli di sicurezza e gestibilità aggiuntivi, Acer Chromebook Enterprise Spin 714 supporta la tecnologia Intel vPro.

Il Chromebook touchscreen da 14 pollici con display WUXGA (1920×1200) offre una

visualizzazione fedele al 100% della gamma di colori sRGB. Il display 16:10 è racchiuso da cornici sottili ed è dotato di vetro antimicrobico Corning Gorilla Glass che lo protegge dai graffi e resiste alle macchie e ai batteri che possono causare cattivi odori. Il pennino opzionale USI offre 4.096 diversi livelli di sensibilità alla pressione e all’inclinazione, consentendo di ottenere una sensazione naturale e un tratto preciso quando si disegna o si prendono appunti sul display in una qualsiasi delle quattro modalità abilitate dalla cerniera a 360° del Chromebook 2in-1.

La webcam QHD MIPI 2K e le funzioni di utilizzo migliorano le videoconferenze e le lezioni

Questi nuovi modelli, i primi Chromebook Acer a disporre di una webcam QHD 2K, consentono di effettuare videoconferenze di alta qualità al lavoro e a scuola. Oltre a fornire immagini ad alta risoluzione, la webcam 2K è dotata di tecnologia di riduzione del rumore ambientale per mantenere immagini eccellenti anche in condizioni di scarsa luminosità e di un otturatore fisico per proteggere la privacy. I doppi microfoni, i doppi altoparlanti rivolti verso l’alto con DTS Audio e un amplificatore smart integrato consentono di avere un suono di qualità superiore, privo di distorsioni e con bassi più profondi.

I Chromebook sono connessi tramite Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, ed hanno una serie di porte, tra cui HDMI e due porte Thunderbolt4. Lo sblocco dei dispositivi è più rapido e i dati rimangono al sicuro grazie al lettore di impronte digitali opzionale. Inoltre, la tastiera retroilluminata e il touchpad in vetro Corning Gorilla offrono una sensazione di qualità superiore che li rende piacevoli da usare.

Supporto alla visione Earthion di Acer

Acer Chromebook Spin 714 e Acer Chromebook Enterprise Spin 714 supportano la strategia Earthion dell’azienda, vantando diverse soluzioni eco-compatibili e la registrazione EPEAT. Gli chassis dei Chromebook contengono plastica riciclata post-consumo (PCR), mentre l’imballaggio è realizzato interamente con materiali riciclati e in cellulosa stampata realizzati con carta, cartone e altre fibre naturali riciclate. Inoltre, Acer Chromebook Spin 714 e Acer Chromebook Enterprise Spin 714 soddisfano la certificazione Energy Star, grazie a un design ad alta efficienza energetica.

Lo chassis in alluminio anodizzato del Chromebook Spin 714 è conforme alla normativa U.S. MILSTD 810H[7,8] per resistere all’usura quotidiana e alle ammaccature.

ChromeOS e support delle App

I nuovi Acer Chromebook Spin 714 e Acer Chromebook Enterprise Spin 714 utilizzano le funzionalità business integrate di ChromeOS, come tempi di avvio rapidi, facilità d’uso e sicurezza avanzata. Supportano applicazioni basate sul Web e su Google Play, offrendo agli utenti l’accesso a tutte le applicazioni necessarie per la produttività, la scuola, la creatività e il lavoro.

Dispositivi Acer Chromebook Enterprise

Acer Chromebook Enterprise Spin 714 offre l’accesso a Chrome Enterprise Upgrade, sbloccando le applicazioni aziendali integrate di ChromeOS. I reparti IT possono inviare agevolmente i dispositivi ai dipendenti con una registrazione zero-touch, consentendo loro di gestire e proteggere i dispositivi senza soluzione di continuità e riducendo il costo totale di mantenimento. Inoltre, i dispositivi Acer ChromeOS facilitano la collaborazione e garantiscono l’accesso sicuro ai dati e alle applicazioni per la forza lavoro cloud.

Prezzo e disponibilità

Acer Chromebook Spin 714 (CP714-2W-56B2) sarà disponibile in Italia a luglio a partire da 999 euro.

E voi ? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).