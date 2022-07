IBASE: annunciata la scheda madre MBB-1000 Socket LGA1700

E voi? cosa ne pensate di questa nuova scheda madre MBB-1000 Socket LGA1700 di IBASE ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK , per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Come tutte le schede madri IBASE, MBB-1000 utilizza solo condensatori stabili a lungo termine e componenti durevoli combinati con procedure di test rigorose per soddisfare le esigenze di elaborazione mission-critical dei nostri clienti,

IBASE Technology Inc., è anche un produttore leader mondiale di schede madri industriali e soluzioni di elaborazione integrate. Nelle ultime ore ha presentato la sua nuova scheda madre MBB-1000 ATX alimentata da processori Intel Core di 12a generazione (ex Alder Lake). La piattaforma industriale è costruita con affidabilità a lungo termine per applicazioni ad alta intensità grafica come AIoT, segnaletica digitale, imaging medico, videosorveglianza e chioschi interattivi.

IBASE ( qui per visitare il sito) è specializzata nella progettazione e produzione di prodotti PC industriali. Oltre ai servizi OEM, IBASE è specializzata anche nella produzione di progetti originali, nella produzione di progetti congiunti e nei servizi di progettazione completa. Questi includono la progettazione hardware e software , la produzione, la convalida e i servizi post-vendita per soddisfare pienamente i requisiti su misura dei clienti e il esigenze di varie applicazioni.

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)