Huawei presenta il MateBook D 14 con Super Device

Huawei svela il MateBook D 14 con processore Intel Core di 13a generazione, offrendo prestazioni superiori grazie all’antenna Metaline Wi-Fi e una gamma di funzioni intelligenti adatte sia a professionisti che a utenti più giovani

Questo laptop è progettato per agevolare il lavoro in mobilità e garantire un’esperienza di intrattenimento multimediale senza paragoni.

Huawei MateBook D 14: prestazioni potenziate

Il MateBook D 14 di Huawei è un laptop leggero e sottile che incorpora un potente processore Intel Core i7-1360P di 13a generazione, caratterizzato dall’architettura Intel SuperFin a 10 nm, 12 core e 16 thread, perfetto per gestire le attività più complesse. Inoltre, la scheda grafica Intel Iris Xe con 96 unità di esecuzione offre notevoli capacità di elaborazione grafica.

Per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti in contesti specifici, il MateBook D 14 di Huawei offre due modalità d’uso. La Modalità Standard è pensata per la gestione di attività d’ufficio quotidiane, mentre la Modalità Performance è ideale per progetti complessi che richiedono software professionali. In entrambe le modalità, l’obiettivo principale è fornire un’esperienza d’uso fluida, riducendo al minimo i ritardi e i crash per garantire il rispetto delle scadenze più urgenti.

Il Huawei MateBook D 14 offre prestazioni Wi-Fi migliorate grazie all’innovativa antenna Huawei Metaline. Questa tecnologia, sviluppata dopo anni di ricerca e sviluppo, si basa su un sistema di protezione dalle interferenze a tre strati e su antenne metamateriali che consentono una connessione affidabile fino a una distanza di 270 metri.

In termini di display, il nuovo Huawei MateBook D 14 è dotato di un display IPS antiriflesso Full HD da 14 pollici a risoluzione 1080p. Con un impressionante rapporto schermo-corpo del 90%, offre un’esperienza visiva coinvolgente e ha ottenuto certificazioni per la protezione della salute degli occhi, tra cui TÜV Rheinland Low Blue Light e DC Dimming Flicker Free, che riducono la fatica visiva durante un utilizzo prolungato.

Questo laptop integra anche funzionalità intelligenti per le videoconferenze, riducendo le distrazioni e i rumori di fondo durante le chiamate grazie all’identificazione vocale AI e supporta cuffie wireless e connessione Type-C.

Come nei modelli precedenti, il Huawei MateBook D 14 supporta il concetto di “Super Device“, consentendo di collegare il laptop ad altri dispositivi Huawei come smartphone, tablet e monitor per una collaborazione multi-dispositivo fluida e intuitiva. È possibile sincronizzare e condividere dati tra i dispositivi e sfruttare la funzione di multi-tasking con fino a tre finestre attive contemporaneamente, semplificando le attività di lavoro e comunicazione.

Prezzo e disponibilità

A partire da oggi, mercoledì 8 novembre, il Huawei MateBook D 14 è disponibile per l’acquisto su Huawei Store al prezzo di 799,9€. Inoltre, un’offerta speciale è disponibile per chi acquista entro il 22 novembre, poiché riceverà in omaggio anche un paio di HUAWEI FreeBuds 5i.

