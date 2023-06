HP 600 PRO: presentate le nuove cuffie di Meliconi

Scopriamo in questo articolo le HP 600 PRO di Meliconi, le cuffie wireless con apposita base di ricarica. Vediamo i dettagli

Senza fili e con ingresso audio ottico digitale, sono ideali per ascoltare la TV in tutta comodità senza disturbare i vicini. Le HP 600 PRO di Meliconi sono quindi di un paio di cuffie pensate principalmente per l’home entertainment, in grado di farci ascoltare le nostre serie TV e i nostri film preferiti in maniera dettagliata e senza perdere neanche un secondo grazie alle 8 ore di durata della batteria.

Scopriamo nel dettaglio le HP 600 PRO di Meliconi

Queste cuffie, leggere, comode e curate nel design, consentono quindi fino a 8 ore di ascolto continuato delle serie TV preferite e con un eccellente isolamento acustico nei confronti dei rumori esterni. Funzionano in modalità wireless, la quale consente l’ascolto di programmi e musica senza l’ingombro di cavi e lasciando completa libertà di movimento, con una portata di trasmissione tra la base e la cuffia fino a un massimo di 100 m in campo aperto; sono disponibili, inoltre, tre canali di trasmissione distinti per evitare interferenze.

Grazie agli ingressi audio analogico, coassiale digitale e ottico digitale sulla base, sono compatibili con tutte le TV. Inoltre, possono essere utilizzate anche con altri dispositivi come lettori DVD e Blu-Ray, Hi-Fi e altre fonti audio analogiche e digitali. Dopo l’uso si possono riporre sulla loro comoda base di ricarica, che permette di ritrovarle già pronte per l’ascolto successivo. In questo modo non rischierete mai di rimanere senza batteria anche dopo una piccola maratona di una serie TV o di una saga di film.

La riproduzione audio è di alta qualità e anche il comfort è garantito, grazie ai morbidi cuscinetti dei padiglioni e all’archetto regolabile nella parte superiore. Il prezzo consigliato al pubblico è di 110,49 €. Cosa ne pensate di queste nuove cuffie? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire tuttotek.it!

