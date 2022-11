Honeycomb annuncia Alpha Flight XPC

Honeycomb Aeronautical annuncia la spedizione globale di Alpha Flight XPC e Honeycomb Xbox Hub, Honeycomb Alpha Flight Controls XPC porta la massima immersione dell’aviazione nel comfort di casa tua

Honeycomb Aeronautical ha appena rilasciato Alpha Flight Controls XPC e, offre spedizioni in tutto il mondo. Alpha Flight XPC è compatibile con Xbox Series X|S e PC Windows. Gli Honeycomb Alpha Flight Controls XPC sono stati progettati e sviluppati in California da piloti e ingegneri aerospaziali per garantire l’esperienza di simulazione di volo più realistica possibile.

Portano la massima immersione dell’aviazione nel comfort di casa tua. È dotato di un NUOVO design della griglia anteriore, una rotazione completa di 180° con sensori ad effetto Hall aggiornati per fornire una precisione fluida senza arresto centrale. La base include un pannello con interruttore principale, alternatore, avionica e luci, nonché un interruttore di accensione a 5 posizioni caricato a molla.

Le maniglie sinistra e destra sono dotate di 13 pulsanti e interruttori programmabili per un volo completamente personalizzabile. Alpha Flight Controls XPC è disponibile al prezzo al dettaglio di $349,99.

Honeycomb Xbox Hub

Il rilascio simultaneo di Honeycomb Xbox Hub consentirà ai possessori di Bravo Throttle Quadrant e/o dei prossimi Charlie Rudder Pedals di utilizzare questi dispositivi in combinazione con il nuovo Alpha XPC su Xbox Series X|S. Simile all’Alpha XPC, l’Hub Xbox Honeycomb offrirà le stesse opzioni di spedizione e sarà venduto al dettaglio a $39,99.

Inoltre, l’hub è compatibile con i pedali dell’acceleratore e del timone USB di volo Logitech per offrire una soluzione di volo attenta al prezzo. Il pacchetto Alpha XPC/Xbox Hub/Logitech Flight Throttle verrà offerto tramite partner di vendita al dettaglio per $429,99.

Le parole di Nicki Repenning

Nicki Repenning, fondatore e CEO di Honeycomb Aeronautical, afferma:

Abbiamo lavorato a stretto contatto con Microsoft per implementare la compatibilità con Xbox Series X/S e con il team di Microsoft Flight Simulator per garantire che Alpha XPC, Bravo Throttle e Charlie Rudder Pedals tramite l’hub Xbox forniscano un’esperienza plug and play. Il design della maniglia del giogo è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all’Alpha in uscita e tutti i pulsanti Xbox sono stati integrati in modo discreto per mantenere un autentico aspetto aeronautico. Il giogo è stato anche aggiornato con i nuovi sensori a effetto Hall aggiornati a 12 bit, che aumentano la risoluzione del sensore di alettoni e alettoni del 400%. Presenta un design del pannello aggiornato sulla parte anteriore della base che include anche una nuova chiave di accensione a molla e pulsanti Xbox.

Caratteristiche

La maniglia sinistra è dotata di un interruttore a cappello a 8 vie, due interruttori a bilanciere verticali a 2 vie, un pulsante e un pulsante Push to Talk.

La maniglia destra è dotata di due interruttori a bilanciere orizzontali a 2 vie, un pulsante grande e uno piccolo.

Albero a giogo in acciaio solido con doppi cuscinetti a sfere lineari.

Rotazione del giogo di 180°.

Interruttore di accensione a molla a 5 posizioni.

Pannello con un totale di 9 interruttori.

Sistema di montaggio a pannello universale.

Retroilluminazione del pozzetto regolabile.

Finitura opaca liscia sul pannello e sullo sprone principale.

Facile conversione tra Xbox Series X|S e PC Windows.

Nuovi sensori ad effetto Hall a 12 bit di fascia alta con una risoluzione aumentata del 400%.

Per maggiori informazioni su Honeycomb Aeronautical visita il sito internet dedicato. Cosa ne pensate di questo Honeycomb Alpha Flight Controls XPC? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.