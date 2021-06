Hollyland Solidcom M1: nuovi sistemi di comunicazione per eventi

I nuovi sistemi di comunicazione Hollyland Solidcom M1 possono essere utilizzati in occasione di eventi o produzioni di alto livello. Sono stati pensati per Supporta team di grandi dimensioni con numerosi dispositivi, con un suono cristallino e una portata sino a 400 metri

Gli organizzatori di eventi e i produttori di media alla ricerca di un sistema di comunicazione wireless di squadra affidabile e facile da usare possono finalmente smettere di cercare. Solidcom M1 di Hollyland è il sistema di interfono wireless professionale full-duplex di nuova generazione da 1,9 GHz che supporta la comunicazione simultanea a otto canali e la connessione in cascata di più dispositivi aggiuntivi.

Il sistema M1 è subito pronto all’uso e vanta una potente cancellazione del rumore e un audio di qualità broadcast. Con una serie di funzionalità innovative all’avanguardia nel settore, Solidcom M1 è ora la scelta di comunicazione wireless ideale per eventi di dimensioni micro o medi con una capacità da 100 a 1000 ospiti, inclusi eventi in chiese, produzione elettronica, mostre, concerti, ecc.

Hollyland Solidcom M1: sistema interfono wireless istantaneo da 400 metri di raggio di azione con suono chiaro

Per la prima volta nel settore, Solidcom M1 integra un’antenna a pannello nella stazione base, fornendo una soluzione di comunicazione immediata e pronta all’uso in luoghi senza ostacoli, come eventi in chiesa e concerti. La sola antenna a pannello integrata supporta una portata fino a 400 metri davanti alla stazione base e 160 piedi (50 m) dietro. Il collegamento delle due antenne FRP esterne incluse fornisce una trasmissione affidabile a 360° in un raggio di circa 300 m, ideale per spazi su larga scala e luoghi ostruiti, inclusi eventi sportivi e mostre.

Il sistema M1 fornisce un audio di livello broadcast incredibilmente chiaro, a prescindere da quanto sia invadente il rumore di fondo, grazie agli algoritmi di cancellazione del rumore di Hollyland, all’elevata frequenza di campionamento di 16 KHz, ai microfoni dinamici professionali e alla risposta in frequenza super ampia da 200 Hz a 7 KHz. Le cuffie LEMO incluse sono dotate di funzionalità sidetone, che riduce l’affaticamento dell’utente e migliora notevolmente l’intelligibilità della voce. Tutto il tuo team sarà in grado di comunicare senza impedimenti, senza confusione sull’identità di chi parla o sul tono di voce, anche durante un concerto rock.

Hollyland Solidcom M1: funzione di raggruppamento accessibile semplicemente con un solo tocco e modalità a cascata versatile

Con Solidcom M1, la creazione di gruppi per i membri del team come la troupe luci, la troupe televisiva o gli operatori è intuitiva: devi solo selezionare semplicemente il numero di ciascun dispositivo di trasmissione da abbinare nel gruppo. È possibile creare e gestire fino a tre gruppi in pochi secondi utilizzando la stazione base, l’app Hollyland o la pagina Web privata. La stazione base può essere collegata in cascata a più set di apparecchiature audio, inclusi i più comuni sistemi di interfono legacy di altri produttori, semplicemente collegandoli con un cavo di rete standard o un cavo XLR. Sono disponibili quattro diversi connettori di interfaccia: 2W XLR, 4W RJ45, alimentazione POE/LAN (Power Over Ethernet) e interfacce in cascata.

Ogni Solidcom M1 standard viene fornito con otto dispositivi di trasmissione, e c’è anche un pacchetto con quattro dispositivi di trasmissione per eventi di piccole dimensioni. Sono possibili chiamate di gruppo simultanee per 16 persone in tre gruppi con due set M1 in cascata. Con un cavo di rete standard di 328 piedi (100 m) per il collegamento in cascata, l’M1 è perfetto per pressoché qualsiasi tipo di evento.

Hollyland Solidcom M1: dispositivo di trasmissione robusto ma intuitivo e design dell’auricolare

I dispositivi di trasmissione forniti con Solidcom M1 sono robusti ma leggeri e comodi da tenere, con un’antenna rimovibile e sostituibile per aumentare la durata e uno schermo LCD di tipo HD per mostrare lo stato di funzionamento a colpo d’occhio. I tre pulsanti funzione sulla parte anteriore del marsupio sono progettati ergonomicamente e di forme diverse per evitare clic errati, anche al buio e in situazioni di alta pressione. Ogni set Solidcom M1 include cuffie LEMO professionali con l’intuitivo controllo on/off del microfono alzando o abbassando l’asta del microfono. La presa standard da 3,5 mm sul marsupio supporta anche cuffie di terze parti.

Hollyland Solidcom M1: doppie batterie per un’alimentazione continua di 24 ore

Ogni dispositivo di trasmissione contiene due batterie agli ioni di litio rimovibili, che possono essere caricate indipendentemente in sole 2,5 ore; ogni batteria fornisce sei ore di autonomia, garantendo un funzionamento ininterrotto per tutto il giorno. Allo stesso modo, la stazione base ha una doppia piastra della batteria NP-F, oltre a una porta di alimentazione POE, che garantisce un’alimentazione continua e ininterrotta.

Prezzo

Il costo del kit Hollyland Solidcom M1 è di € 5.949 es. I.V.A e possono essere acquistati presso i rivenditori ufficiali. Tutti i dettagli sul prodotto sono disponibili nel sito ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!