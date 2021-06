Hard disk 10 volte più capienti utilizzando il grafene secondo uno studio

Uno studio del Graphen Centre di Cambridge conferma: hard disk 10 volte più capienti utilizzando il grafene, rispetto ad altri tipi di materiali

Lo sviluppo delle memorie di massa è indubbiamente indispensabile per il mercato globale, data la sempre più crescente richiesta di spazio di archiviazione per tutti i tipi di utenti(che siano consumer, professionisti ed aziende): si ha bisogno, quindi, di una ricerca più dettagliata e curata su nuove tecniche e materiali utili per rendere più capienti i propri HDD.

Da un pò di tempo a questa parte, uno studio del Graphen Centre di Cambridge rivela una scoperta quantomeno rivoluzionaria per il settore: utilizzando il grafene, è possibile avere Hard Disk 10 volte più capienti di quelli attualmente sul mercato; è stato, appunto, dimostrato che il grafene permetta di poter elaborare più dati e soprattutto, una buona durabilità per quanto riguarda la scrittura e la crittografia dei dati immagazzinati nelle memorie, oltre ad una migliore gestione delle temperature delle memorie anche in casi di uso davvero intensivo del proprio hard disk.

E’ risaputo che le memorie di massa abbiano ormai raggiunto una specie di maturità in generale, complice lo sviluppo tecnologico e software delle aziende che sviluppano in questo settore, ed al momento si può attuare ben poco per quanto riguarda innovazioni, se non all’utilizzo del grafene anche per i server di storage in cloud: così facendo, si potrebbero ottenere delle maggiori prestazioni hardware, unite ad alcuni accorgimenti software e, a memorie più capienti ed efficienti dal punto di vista tecnologico, con ampi margini di miglioramento e sviluppo stesso delle proprie tecnologie, garantendo un sapiente uso e consumo delle unità di memoria, ormai largamente diffuse in tutto il mondo ed utilizzate anche per un uso più blando possibile; se gli hard disk dovessero essere 10 volte più capienti utilizzando il grafene, l’intero mercato non potrebbe che giovarne ancor di più.

