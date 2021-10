HANNspree aggiorna la sua linea di display multimediali, ora pieno supporto USB Auto-Play e ampi display da 32 e 40 pollici

Il produttore HANNspree introduce due nuovi display commerciali al proprio portfolio prodotti, in una gamma off-the-shelf in continua espansione.

Due i nuovi prodotti, il modello HL320UPB da 32 pollici e HL407UPB da 40 pollici, entrambi progettati per soddisfare i requisiti delle applicazioni di presentazioni commerciali, ad esempio ambienti come il P.O.I e public signage, offrendo facilità di installazione, efficienza dei costi e credenziali ecocompatibili.

HANNspree presenta le sue nuove soluzioni da 32 e 40 pollici

Questi nuovi display commerciali sono dotati di un lettore multimediale integrato con una comoda funzione di riproduzione USB in modo che negli ambienti di vendita al dettaglio.

Ad esempio pensiamo ad ambienti di hospitality e di affari dove si possano visualizzare facilmente e rapidamente i contenuti multimediali sullo schermo, senza la necessità di un PC. La riproduzione automatica consente di avviare foto, musica e video con risoluzione 1080p non appena i monitor vengono accesi, senza dover configurare un software.

Inoltre tutti i monitor HANNspree offrono eccellenza visiva e questi ultimi non fanno eccezione. Entrambi i nuovi modelli hanno risoluzioni Full HD, contrasto e luminosità elevati che garantiscono colori vividi e un’eccezionale chiarezza di immagine per tutti i contenuti digitali, mentre le modalità video preimpostate di HANNspree semplificano la selezione automatica delle “migliori” impostazioni dell’immagine per offrire una qualità dell’immagine ideale per i diversi contenuti.

Inoltre, grazie agli angoli di visione ultra ampi, questi display possono fornire contenuti visivi praticamente da qualsiasi angolazione senza distorsioni, sono quindi ideali per la visualizzazione di gruppo.

I monitor HL320UPB e HL407UPB vantano anche un audio di ottimo livello, con due altoparlanti di alta qualità integrati che eliminano la necessità di altoparlanti esterni. Entrambi sono predisposti per il supporto VESA e supporti desktop, per un display flessibile e pratico da tavolo o montato a parete. Sono dotati di porta VGA tradizionale oltre a due porte HDMI. Vantano anche un HDMI CEC (Consumer Electronics Control), che consente all’utente il controllo e il comando completo dei dispositivi collegati con HDMI tramite il telecomando incluso.

Entrambi i modelli HL320UPB e HL407UPB vantano un basso consumo energetico e sono supportati da una garanzia di 3 anni. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.