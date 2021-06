HANNspree Open Frame Ho: monitor touch resistenti all’acqua

DDue nuovi modelli di grandi dimensioni vanno ad ampliare la serie di monitor Open Frame HO di HANNspree. Si tratta di modelli ideali per applicazioni verticali con interazione HMI (Human Machine Interface). Grazie alla tecnologia P-CAP e al pannello frontale IP65 che assicura un elevato grado di protezione, i monitor sono garantiti per il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7

HANNspree, azienda specializzata in sistemi di visualizzazione, aggiorna la gamma di monitor Open Frame HO con i modelli HO245PTB da 23,8 “e HO275PTB da 27”, due display touch screen che si avvalgono della tecnologia P-CAP per garantire la migliore esperienza di operatività HMI (Human Machine Interface). Progettati per essere impiegati in ambiti a elevato utilizzo quali ambienti pubblici, medicali e industriali, i due nuovi monitor offrono una vasta gamma di funzionalità che li rendono ideali per applicazioni verticali.

HANNspree Open Frame Ho: prestazioni touch di alta qualità

Importanti novità tra i modelli touch della serie Open Frame HO, i due nuovi monitor vantano prestazioni avanzate. L’esperienza tattile dell’utente richiede risposte super veloci, sensibili e accurate e un controllo intelligente ed efficiente anche delle applicazioni touch-enabled più sofisticate. Lo schermo è altamente sensibile alla rilevazione simultanea del tocco in 10 punti e questo permette un’interazione veloce e precisa.

Design robusto per applicazioni verticali

I pannelli dei nuovi monitor della serie HO sono rivestiti da un vetro temprato di durezza pari a 7H che li protegge dai numerosi rischi cui sono soggetti i display utilizzati in ambienti pubblici e industriali, come polvere, sporco e liquidi. Il pannello frontale con grado di protezione IP65 mantiene inalterate nel tempo la funzionalità touch anche nel caso in cui il vetro sia rigato.

HANNspree Open Frame Ho: pronti per l’integrazione

I monitor HO245PTB e HO275PTB sono stati sviluppati per offrire la migliore visualizzazione in ogni contesto. Entrambi supportano l’orientamento verticale, orizzontale e face-up. Il pannello frontale ricoperto integralmente da vetro protettivo e una robusta struttura metallica li rendono ideali per il montaggio in soluzioni table-top, ma ugualmente adatti all’integrazione nei chioschi interattivi, nei totem e nelle soluzioni di Digital Signage. La completa connettività digitale e analogica e un’ampia gamma di opzioni di montaggio, assicurano un’installazione facile e flessibile. Sono inoltre disegnati e costruiti per garantire una continuità operativa di 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

HANNspree Open Frame Ho: immagini di qualità, ottimo audio

I nuovi display Full HD sono ideali per la riproduzione di contenuti ad alta definizione e offrono eccellenti prestazioni di visualizzazione. Grazie agli angoli di visione ultra-ampi, la qualità dell’immagine è ottima da tutte le angolazioni e più spettatori possono visualizzare i contenuti contemporaneamente. La tecnologia di contrasto dinamico di HANNspree offre inoltre rapporti di contrasto elevati per assicurare un’esatta riproduzione cromatica e ottenere immagini di nitidezza eccezionale. Infine, gli altoparlanti di bordo garantiscono un’ottima qualità audio.

Caratteristica principale

HO245PTB

Display: 23,8 “LED Open Frame

Risoluzione: 1920 x 1080 (16: 9)

Tecnologia P-Cap touch a 10 punti

Luminosità: 350 cd / m2

Rapporto di contrasto (attivo): 5.000.000: 1

Angoli di visione: H / V 178 ° / 178 °

Ingressi: VGA, HDMI, DisplayPort

Grado di protezione IP65

Spessore del vetro: 3 mm

Vetro di copertura: superficie del pannello duro temperato 7H

Operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Altoparlanti stereo incorporati

Alimentazione incorporata

Montaggio VESA e opzioni di montaggio multiple

Orientamento: orizzontale, verticale, scrivania

HO275PTB

Display: 27 “LED Open Frame

Risoluzione: 1920 x 1080 (16: 9)

Tecnologia P-Cap touch a 10 punti

Luminosità: 300 cd / m2

Rapporto di contrasto (attivo): 80.000.000: 1

Angoli di visione: H / V 178 ° / 178 °

Ingressi: VGA, HDMI, DisplayPort

Grado di protezione IP65

Spessore del vetro: 3 mm

Vetro di copertura: superficie del pannello duro temperato 7H

Operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Altoparlanti stereo incorporati

Alimentazione incorporata

Montaggio VESA e opzioni di montaggio multiple

Orientamento: orizzontale, verticale, scrivania

