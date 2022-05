Anteprima Acer Swift X con GPU Intel Arc dedicata. Scopriamo il futuro dei laptop Acer presentati al CES 2022

Quest’anno Acer al CES 2022, ha presentato 2 laptop particolari, entrambi appartenenti alla famiglia Swift, oltre alle solite specifiche tecniche aggiornate, in particolare troviamo la presenta di GPU Intel, che vedremo in particolare più avanti. Mission di Acer con questa famiglia è colpire il settore di Creator, ma anche chi necessita di un laptop esteticamente elegante, e pronto sia per i tipici lavori Office sia per software di sviluppo.

Specifichiamo che si tratta di un Hands-on, ragion per cui non potremo effettuare test specifici sulle prestazioni e sull’hardware, avremo modo in futuro durante la recensione completa di approfondire tali aspetti, vi parleremo però delle prime impressioni che questo laptop ci ha regalato.

Hands-on Acer Swift X: arrivano le GPU Intel Arc

L’aspetto estetico

Design classico della famiglia Swift, minimal ed elegante, e niente accenni di spicco. Piccola scritta Acer in alto al centro. La tastiera e retroilluminata, ed il trackpad è di medie dimensioni per la categoria.

In termine di dissipazione, è presente la griglia sul lato destro. Il case è interamente realizzato in alluminio, per un peso di soli 1,4 kg, ed uno spessore di 17,9 mm.

Una panoramica delle specifiche tecniche | Hands-on Acer Swift X

A bordo abbiamo un display con rapporto 16:10, un rapporto schermo-chassis fino al 92,22%. Spinto da una configurazione con CPU Intel Core di 12a generazione con un massimo di 12 core configurabili, infatti è disponibile con processori Core i5-1240P e Core i7-1260P.

Lo schermo è di tipo IPS, con risoluzione 2560×1600 (WQXGA). Acer ha realizzato un monitor con il 100% della gamma di colore sRGB e fino a 400 nit di luminosità, sono poi presenti le tecnologie Acer BluelightShield, Acer ExaColor e Acer Color Intelligence per colori ancora più vivaci e vividi.

È configurato con memorie LPDDR5 fino a 16 GB e 2 TB di storage SSD, mentre per la connettività ci si è affidata sul chip Intel Wi-Fi 6E (802.11ax). Come dotazione porte abbiamo invece, un pannello I/O che offre due porte Type-C con supporto al protocollo Thunderbolt 4 (dunque fino a 40 GB/s), due USB 3.2 Type-A Gen 1, HDMI 2.0 e un lettore biometrico per le impronte digitali. La qualità costruttiva in generale è di grande qualità, e le cerniere sono abbastanza robuste.

Questo Acer Swift X, che ricordiamo è stato presentato al CES 2022, presente sia in versione da 14 e 16 pollici, fa leva come feature principale proprio sul suo comparto grafico, la GPU Intel Arc dedicata. GPU che però sarà esclusiva solo del modello da 16 pollici (salvo specifiche configurazioni richieste), e questo per motivi prettamente legati alla dissipazione della stessa GPU.

L’altro modello vanterà invece una GeForce RTX 3050 Ti, orami ben consolidata da parte di Nvidia in termini di potenza pura in grado di erogare in piccoli e sottili laptop. Ma tornando al modello da 16 pollici, nome in codice SFX16-52G, abbiamo due ventole e due heatpipe in rame poste in prossimità della scheda madre, e sotto la scocca l’Intel Arc A370M. Cosa sappiamo di questa GPU? Si tratterebbe di una GPU dedicata con 128 Execution Units (EUs), 4 GB di GDDR6 VRAM per la precisione con un bandwidth a 14 Gbps su un’interfaccia di memoria a 64 bit. Traduciamo questi numeri in parole povere – essendo che non possiamo eseguire test specifici ancora – questa GPU dovrebbe avvicinarsi alle prestazioni data dal chip GA107 di NVIDIA, ovvero della GeForce RTX 3050 Ti.

Questa GPU dovrebbe far forza sul pacchetto software di ottimizzazioni riguardanti le tecnologie Intel XeSS, che si occuperà di migliorare ed elaborare costantemente la qualità dell’immagine, con modalità come la Ultra Quality Mode con scaling-factor a 1.3X, o la Ultra-Performance che permetterà di aumentare il framerate nell’ordine del 97%-153%.

Era tutto per questa breve anteprima della nuova generazione di laptop Acer Swift X, noi come ripetuto, ci ritroveremo qui a tempo debito, con la recensione completa. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.