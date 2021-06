G.SKILL Trident Z Royal Elite: rilasciate le nuove RAM DDR4-4000 32GB CL14

Sono disponibili le nuove G.SKILL Trident Z Royal Elite, le nuove RAM DDR4 ad elevate prestazioni con latenza CL14, frequenze di fino a 4000 e capacità di 32GB (16GBx2)

G.SKILL, produttore leader mondiale di memorie e periferiche di gioco dalle prestazioni eccellenti, è entusiasta di annunciare la disponibilità dell’ultima serie di memorie Trident Z Royal Elite, insieme all’introduzione di nuove specifiche per le memoria ad alta velocità e bassa latenza che troveremo nei kit DDR4-4000 CL14-15-15-35 e DDR4-3600 CL14-14-14-34. Costruite con circuiti integrati Samsung 8Gb B-die per raggiungere questi tempi di latenza incredibilmente bassi, queste nuove specifiche di memoria DDR4 sono la scelta ideale per costruire una potente workstation o il sistema di gioco definitivo.

G.SKILL Trident Z Royal Elite: massimizzare le prestazioni con i nuovi moduli da 16 GB ad alta velocità e bassa latenza

G.SKILL si dedica allo sviluppo di kit di memoria ad alta velocità e bassa latenza per sistemi PC ad alte prestazioni da anni, ma comunque raggiungere una latenza CL14 estremamente bassa su moduli di memoria ad alta velocità a doppio rango non è un’impresa facile. Creata con i circuiti integrati B-die di Samsung, G.SKILL lancia una memoria RAM con l’interessante specifica DDR4-4000 CL14-15-15-35 e moduli da 16GB per una capacità del kit di 32GB (16GBx2). Di seguito una schermata che mostra il kit di memoria sulla scheda madre ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI con il processore Intel Core i7-11700KF.

G.SKILL Trident Z Royal Elite: latenza CL14-14-14 per i kit DDR4-3600

Fin dal lancio della prima memoria con specifiche DDR4-3200 CL14-14-14-34 al mondo nel 2015, la domanda è cresciuta per i kit di memoria sempre più performanti e con la stessa bassa latenza. G.SKILL è orgogliosa di annunciare il rilascio delle RAM DDR4-3600 CL14-14-14-34 con capacità del kit che vanno da 16GB (8GBx2) fino a 128GB (16GBx8), rendendo queste memorie perfette per per workstation o PC dedicati produttività. Di seguito una schermata che mostra il kit di memoria in esecuzione sulla scheda madre ASUS ROG ZENITH II EXTREME e il processore AMD Ryzen Threadripper 3960X.

Disponibilità

Queste memoria con specifiche di velocità elevata e bassissima latenza verranno commercializzate sotto il brand Trident Z Royal Elite e saranno disponibili tramite i partner di distribuzione mondiali di G.SKILL nel corso del mese di giugno 2021. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!