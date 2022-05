Graviton3: la nuova CPU di AWS

E tu cosa ne pensi di questa nuova CPU con 64 Core Gravition3? Dicci la tua lasciando un commento qui sotto e continua a seguire tuttoteK per restare sempre informato sul mondo delle tecnologia (e non solo!).

Una cosa interessante da notare è la scheda madre in cui AWS ospita i processori Graviton3. Di solito, le schede madri per server possono essere soluzioni a socket singolo, doppio o quadruplo. Tuttavia, AWS ha deciso d’implementare una soluzione unica con tre socket . Questa configurazione a tre socket è progettata per vedere ogni CPU come un processore indipendente , gestito da una Nitro Card, che può gestire esattamente tre CPU. La società rileva che la CPU è ora disponibile in generale con le istanze C7g.

