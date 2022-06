GPU Rialto Bridge: la novità di casa Intel

L‘azienda Intel ha annunciato la nuova GPU “Rialto Bridge” del data center Intel

Durante la International Supercomputing Conference di Amburgo, Intel ha presentato la nuova GPU “Rialto Bridge” del data center di Intel. Jeff McVeigh, vicepresidente e direttore generale del Super Compute Group di Intel Corporation, ha annunciato infatti la nuova unità di elaborazione grafica. Questa utilizzerà la stessa architettura della GPU del data center Intel Ponte Vecchio. Ma conterrà anche dei nuovi aggiornamenti, per offrire fino a 160 core Xe, più larghezza di banda I/O e limiti TDP più elevati per densità e prestazioni maggiori.

Gli obiettivi di Intel

Quest’anno, Intel (per maggiori informazioni sull’azienda clicca qui) si è impegnata a raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di gas serra delle proprie operazioni globali entro il 2040. Inoltre, si concentrerà nello sviluppare soluzioni tecnologiche più sostenibili.

Mentre ci imbarchiamo nell’era dell’exascale e scorriamo verso zettascale, cresce anche il contributo dell’industria tecnologica alle emissioni globali di carbonio. È stato stimato che entro il 2030, tra il 3% e il 7% della produzione globale di energia sarà consumato dai data center , con l’infrastruttura informatica che sarà uno dei principali motori del nuovo utilizzo di elettricità

Ha affermato Jeff McVeigh, vicepresidente e direttore generale del Super Compute Group di Intel Corporation. L’obbiettivo è tenere il passo con le insaziabili richieste di elaborazione, creando al contempo un futuro sostenibile. Questa è una delle maggiori sfide per il calcolo ad alte prestazioni (HPC).

HPC

Abbiamo una roadmap HPC aggressiva, pianificata fino al 2024 che fornirà un portafoglio diversificato di architetture eterogenee. Queste architetture ci consentiranno di migliorare le prestazioni. Ridurranno al contempo la richiesta di energia sia per i carichi di lavoro generici che per quelli emergenti come l’intelligenza artificiale, la crittografia e l’analisi.

Intel Xeon

Il processore Intel Xeon (nome in codice Sapphire Rapids), con memoria HBM (High Bandwidth Memory) è un ottimo esempio di come stiamo sfruttando tecnologie di packaging avanzate e innovazioni del silicio. Questo per apportare miglioramenti sostanziali delle prestazioni, larghezza di banda e risparmio energetico per HPC. Con un massimo di 64 gigabyte di memoria HBM2E a larghezza di banda elevata nel pacchetto e acceleratori integrati nella CPU, saremo in grado di avere vantaggi significativi delle prestazioni nei casi d’uso chiave dell’HPC.

Confrontando i processori scalabili Intel Xeon di terza generazione con i prossimi processori Sapphire Rapids HBM, osserviamo un aumento delle prestazioni da due a tre volte nei carichi di lavoro di ricerca meteorologica, energia, produzione e fisica. Al keynote, il CTO di Ansys Prith Banerjee ha anche mostrato che Sapphire Rapids HBM offre un aumento delle prestazioni fino a 2 volte superiore sui carichi di lavoro reali di Ansys Fluent e ParSeNet.

Densità di elaborazione

La densità di elaborazione è un altro imperativo mentre si cerca di ottenere miglioramenti delle prestazioni nei carichi di lavoro di supercalcolo HPC e AI. La prima unità di elaborazione grafica (GPU) per data center Intel di punta (nome in codice Ponte Vecchio), sta già surclassando la concorrenza. in abito di applicazioni di servizi finanziari complessi e carichi di lavoro di inferenza e formazione IA. Intel mostra anche che Ponte Vecchio sta accelerando la simulazione ad alta fedeltà di 2 volte con OpenMC.

I miglioramenti della GPU Rialto Bridge

Intel non si è fermata a questi ottimi risultati, sorprendendo tutti con l’annuncio di questa potente GPU per data center, nome in codice Rialto Bridge. Questa si basa sull’evoluzione dell’architettura di Ponte Vecchio e la combinazione di tessere migliorate con la tecnologia del nodo di processo successivo. Così Rialto Bridge offrirà densità, prestazioni ed efficienza significativamente maggiori, fornendo al contempo una coerenza del software.

Guardando al futuro, Falcon Shores è la prossima grande innovazione architettonica sulla nostra tabella di marcia, che riunirà le architetture CPU x86 e GPU Xe in un unico socket. Questa architettura è prevista per il 2024 e prevede di offrire vantaggi di oltre 5 volte le prestazioni per watt, 5 volte la densità di elaborazione, 5 volte la capacità di memoria e miglioramenti della larghezza di banda.

OneAPI

L’iniziativa del settore oneAPI fornisce agli sviluppatori HPC la programmazione tra architetture, in modo che il codice possa essere indirizzato a CPU, GPU e altri acceleratori specializzati, in modo trasparente e portatile. Ora ci sono più di 20 centri di eccellenza oneAPI presso le principali istituzioni accademiche e di ricerca in tutto il mondo. Questi stanno facendo progressi significativi, come ad esempio Simon MacIntosh-Smith e il suo team presso il Dipartimento di Scienze dell’Università di Bristol. Il team sta sviluppando le migliori pratiche per ottenere la portabilità delle prestazioni su scala exa utilizzando oneAPI e l’efficienza energetica. Nei risultati di I/O 500 relativi a Lustre, DAOS ha ottenuto un aumento di 70 volte delle prestazioni del file system di scrittura rigida.

Affrontare la sfida della sostenibilità

Intel è orgogliosa di collaborare con clienti che la pensano allo stesso modo per ottenere un HPC più sostenibile e aperto. Esempi recenti includono la partnership con il Barcelona Supercomputing Center per creare un pionieristico laboratorio zettascale RISC-V. O ancora, la continua collaborazione con l’Università di Cambridge e Dell per trasformare l’attuale Exascale Lab nel nuovo Cambridge Zettascale Lab. Questi sforzi si basano sui piani per creare un solido ecosistema dell’innovazione dell’UE per il futuro dell’informatica.

La linea di fondo è che nessuna singola azienda può farcela da sola. L’intero ecosistema deve appoggiarsi allo stesso modo, tra produzione, silicio, interconnessione, software e sistemi. Facendo questo insieme, si può trasformare una delle più grandi sfide dell’HPC nell’opportunità del secolo e cambiare il mondo per le generazioni future.

E voi cosa ne pensate di questa nuova GPU Rialto Bridge e del nuovo HPC?