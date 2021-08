Goodram USB UME CARE: la pendrive con case antibatterico

L’ultima trovata del produttore Goodram è una chiavetta USB, un prodotto estremamente popolare, della famiglia USB UME, ma con qualcosa di particolare. Dopo la biodegradabile UME ECO FRIENDLY, vincitrice del premio must have assegnato dalla giuria del Łódź Design Festival, un altro modello viene aggiunto al portfolio prodotti della casa.

Grazie alla tecnologia Biomaster, nel case di UME CARE sono stati aggiunti ioni d’argento con proprietà germicide. Dopo 24 ore, il 99% dei microrganismi sulla superficie del dispositivo viene ucciso. Il prodotto è una risposta alla crescente consapevolezza della società e alla domanda di prodotti sicuri e igienici nella vita quotidiana e nell’ambito dell’ufficio.

Abbiamo voluto creare uno strumento che promuova un ambiente di lavoro sicuro in ufficio, ma anche nello spazio abitativo. I piccoli oggetti di tutti i giorni, come un telefono cellulare, una tastiera o attrezzature da ufficio, sono alcuni dei più grandi terreni di coltura per i batteri, e il contatto della pelle con un oggetto contaminato è una delle vie più comuni di trasmissione microbica. Ognuno di noi tocca molti oggetti sporchi quotidianamente, dopo ci tocchiamo ripetutamente il viso, la bocca, il naso o gli occhi, e questi sono un grande portale d’ingresso per i germi. Per ridurre al minimo il rischio di diffusione dei germi, è necessario, oltre a mantenere l’igiene, prendersi cura dell’ambiente di lavoro. Vale anche la pena di approfittare delle ultime tecnologie e proprietà antibatteriche offerte, per esempio dagli ioni d’argento utilizzati per la realizzazione del case della nuova UME CARE