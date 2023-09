Goodram festeggia il suo anniversario! 20 anni di incredibili ricordi

Goodram festeggia i suoi 20 anni di presenza sul mercato. Il marchio polacco di memorie per computer di Łaziska Górne in Slesia, fornisce moduli DRAM affidabili e apprezzati dagli utenti, SSD, schede di memoria e USB dal 2003

Il marchio non festeggia solo l’anniversario. Goodram ha trionfato sul mercato nazionale delle memorie per diversi trimestri consecutivi; conquistando un’impressionante quota del 35% nel segmento DRAM e addirittura del 25% nel mercato SSD. La storia delle memorie della Slesia risale al 1991. È allora che Wilk Elektronik SA, che possiede il marchio Goodram, ha iniziato la sua attività

Inizialmente si concentrava solo sulla distribuzione di moduli di memoria. Poi lo sviluppo dinamico, la posizione di rilievo sul mercato polacco e le conoscenze specialistiche hanno presto permesso di aprire un proprio stabilimento e di produrre moduli firmati con il logo Goodram. Ben presto l’offerta si è allargata alle schede flash e alle unità flash USB e, con lo sviluppo di nuove tecnologie, anche agli SSD.

Dettagli sull’anniversario dell’azienda Goodram

In occasione dell’anniversario, è impossibile non citare le pietre miliari della storia di Goodram. Queste hanno influenzato in modo significativo la forma dei prodotti e l’espansione del marchio, che per molti anni ha superato il mercato europeo. Tra i punti di svolta più importanti: l’instaurazione di una stretta collaborazione tecnologica con il gigante mondiale dei semiconduttori Kioxia (prima del 2019, Toshiba Memory), un gigante del mercato dei semiconduttori.

Questa partnership strategica ha permesso al marchio polacco di includere le suddette soluzioni Flash nel suo portafoglio. La crescita della gamma di prodotti e l’espansione in un maggior numero di mercati di esportazione hanno reso necessario un ulteriore sviluppo e di aumentare la capacità produttiva. Nel 2013, Wilk Elektronik ha investito più di 1 milione di euro nello sviluppo di una linea SMT, aumentando così l’efficienza, la precisione della produzione e la qualità.

È innegabile che, insieme allo sviluppo dell’azienda negli anni successivi, questo è stato un investimento fondamentale per il produttore polacco. Attualmente, Wilk Elektronik sta ultimando la modernizzazione dell’unica fabbrica di memorie per computer in Europa, iniziata nel 2021. Il gigantesco investimento comprende l’espansione dell’intera infrastruttura dell’azienda, dal magazzino, alla produzione e agli uffici, alle nuove soluzioni nei settori della tecnologia.

Goodram offre soluzioni non solo per applicazioni domestiche e d’ufficio, ma anche memorie industriali o per server ad alta tecnologia. Tutto questo non sarebbe possibile se non fosse per il personale specializzato, i macchinari moderni e il rigoroso controllo di qualità dei prodotti finiti. Oltre 500 piattaforme di test consentono di validare tutte le memorie prodotte a Łaziska, il che distingue innegabilmente il produttore polacco dai concorrenti dell’Estremo Oriente.

Dichiarazioni in merito

Quest’anno l’anniversario si celebra all’insegna dello slogan “Insieme creiamo la memoria”. Per esprimere la gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito ad affermare il marchio Goodram come leader nel settore delle memorie in Polonia.

I 20 anni non sono un momento per festeggiare, ma anche un periodo per riflettere sui nostri risultati e su ciò che ci aspetta. Dobbiamo la nostra continua crescita ai nostri dipendenti dedicati ed esperti, al team, ai clienti e, soprattutto, agli utenti dei nostri prodotti, soprattutto agli utenti dei nostri prodotti. La passione per la tecnologia e la fiducia che i nostri clienti ci accordano ogni giorno ci hanno permesso di raggiungere ci hanno permesso di raggiungere una posizione di leadership nel settore delle memorie per computer in Polonia. Siamo determinati a continuare la nostra missione di fornire soluzioni innovative che plasmano il futuro della tecnologia dell’informatica.

afferma Wieslaw Wilk, Presidente di Wilk Elektronik SA e proprietario del marchio Goodram.

E voi? Cosa ne pensate di questi 20 anni dell’azienda Goodram ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).