Goodram: ampliata la gamma di SSD esterni con il nuovo HL200

L‘azienda Goodram ha finalmente ampliato la propria gamma di SSD esterni, con l’arrivo del nuovo Goodram HL200

Goodram non rallenta e a poche settimane dal successo del lancio dell’SSD PX600 PCIe 4 x4 NVMe, annuncia un altro nuovo prodotto della famiglia di SSD Goodram. Si tratta di un’unità esterna chiamata Goodram HL200, il successore del noto modello HL100. Il nuovo supporto è in linea con le aspettative dei clienti che necessitano di dispositivi sempre più capienti e veloci per il trasferimento e l’archiviazione dei dati.

Dettagli sul nuovo SSD esterno Goodram HL200

Goodram HL200 è un SSD tascabile disponibile nelle versioni 256GB, 512GB e 1TB. La fluidità del trasferimento è garantita da componenti accuratamente selezionati e da specifiche specifiche abbinate. La lettura e la scrittura dei dati oscillano rispettivamente a 520 e 500 MB/s. Il trasferimento veloce trasferimento di file è consentito dall’interfaccia USB 3.2 gen. 2 Type C, tra le altre cose.

Goodram HL200 non è solo un’espansione di memoria o un’archiviazione dati ideale per laptop e PC. HL200 dovrebbe essere apprezzato anche dai possessori di console. L’unità esterna è un dispositivo ideale per per conservare e trasportare i propri giochi preferiti.

Il suo involucro piccolo ed ergonomico, dalle dimensioni che ricordano quelle di una carta di di una carta di pagamento, consente di trasportare comodamente l’unità anche in tasca o in una piccola borsetta. Il che sottolinea ulteriormente la mobilità di questa soluzione. Tenendo conto dell’utilità dell’unità portatile nei viaggi e nella vita di tutti i giorni, possiamo tranquillamente parlare di HL200 come di un gadget indispensabile ed estremamente utile per i nostri tempi.

Caratteristiche del nuovo SSD Goodram HL200

afferma Wieslaw Wilk, Presidente di Wilk Elektronik SA.

I test multistadio e i componenti di marca assicurano velocità di scrittura e di lettura elevate e stabili anche durante il funzionamento intensivo del dispositivo. Di conseguenza, video 4K, foto ad alta risoluzione o grandi serie di dati possono essere trasferiti sull’unità in pochi secondi.

A differenza delle unità disco, le unità allo stato solido (SSD) non hanno parti in movimento, riducendo il rischio di danni meccanici. Il robusto alloggiamento dell’unità HL200 assicura la sicurezza dei dati anche in caso di caduta accidentale, o quando viene utilizzato in condizioni difficili, come in viaggio o all’aperto.

Inoltre, le unità SSD consumano molta meno energia rispetto alle classiche unità magnetiche. Per chi utilizza un computer portatile o un altro dispositivo portatile, questo significa un’autonomia maggiore con una singola carica della batteria. Per comodità, l’unità viene fornita con due cavi: USB di tipo A – USB di tipo C e un cavo USB di tipo C a doppia faccia.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo SSD Goodram HL200 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).