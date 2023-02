GIGABYTE: presentata la nuova GeForce RTX 4090 AERO OC 24G

GIGABYTE lancia la scheda grafica GeForce RTX 4090 AERO OC 24G. Porta nel tuo computer lo stile bianco-argento del design AERO

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd è un produttore leader di hardware gaming premium. Quest’oggi l’azienda lancia la nuova scheda grafica GeForce RTX 4090 AERO OC 24G basata sull’architettura NVIDIA ADA Lovelace. La scheda grafica AERO OC è progettata per creatori e consumatori che preferiscono un’estetica di design bianco-argento. Per sfruttare appieno le prestazioni senza precedenti di GeForce RTX 4090, GIGABYTE ha dotato la scheda grafica di design potenziati e funzionalità migliorate, offrendo ai creatori di contenuti e ai consumatori più feature. Inoltre, a differenza delle schede grafiche gaming che enfatizzano l’aspetto nero scuro, il semplice design bianco-argento di AERO OC è preferito da molti consumatori.

Dettagli sulla nuova scheda grafica GeForce RTX 4090 AERO OC 24G

La scheda grafica GeForce RTX 4090 AERO OC 24G utilizza il sistema di raffreddamento WINDFORCE. È dotato di tre esclusive ventole a pale uniche, rotazione alternata ed una grande camera di vapore con contatto diretto con la GPU. Inoltre, tubi di calore in rame composito, ventole attive 3D e raffreddamento dello schermo per massimizzare la dissipazione del calore. Le ventole WINDFORCE utilizzano il nanolubrificante al grafene, che prolunga la vita della ventola di 2,1 volte. Offrendo quasi la durata della tecnologia a doppio cuscinetto a sfera e garantendo un funzionamento silenzioso. Inoltre, il design Dual BIOS offre una modalità silenziosa che consente ai creatori di lavorare in un ambiente più silenzioso. Questa modalità silenziosa offre livelli di rumore inferiori senza compromettere le prestazioni.

Un nuovo design pe la GeForce RTX 4090 AERO OC 24G

Attualmente, le schede grafiche gaming sul mercato progettate per i giocatori hanno per lo più un aspetto nero. La scheda grafica AERO OC offre uno stile di design diverso. Mette in mostra un colore argento e bianco combinato con una finitura in metallo spazzolato che conferisce alla serie un aspetto alla moda e high-tech. Anche il logo sul lato della scheda grafica è stato realizzato con un materiale speciale in grado di visualizzare diversi motivi arcobaleno da diverse angolazioni. Il logo ha un effetto di illuminazione RGB integrato che può essere personalizzato tramite il software GIGABYTE CONTROL CENTER. La scheda grafica viene fornita con una piastra posteriore in metallo aggiornata e una staffa anti-cedimento su misura per un rinforzo ottimizzato. Il design bianco-argento della staffa fornisce un rinforzo più ottimizzato e migliora l’aspetto visivo generale. La scheda grafica AERO OC è perfetta per l’installazione in chassis con un colore chiaro e uno stile minimalista. Se abbinata a una scheda madre della serie AERO, lo stile complessivo del computer sarà persino perfetto.

Una super esperienza per gli utenti

La scheda grafica AERO OC è molto apprezzata dai consumatori per le sue prestazioni impressionanti e l’aspetto elegante. Per offrire una migliore esperienza utente, le schede grafiche della serie AERO offrono ai clienti una garanzia di 4 anni (richiede la registrazione online entro 30 giorni dalla la data di acquisto). Consentendo ai consumatori di immergersi nel gioco o nella creazione in tutta tranquillità.

