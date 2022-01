GIGABYTE lancia le schede video GeForce RTX 3050 8G

La piastra posteriore in metallo non solo rafforza la struttura complessiva della scheda grafica, ma impedisce anche che il PCB si pieghi o si danneggi. Dotato di componenti certificati ULTRA DURABLE , tecnologia di raffreddamento avanzata e illuminazione RGB personalizzata, il modello GAMING OC è la scelta migliore per i giocatori ad alte prestazioni.

La ventola centrale gira al contrario per ottimizzare il flusso d’aria per la dissipazione del calore, consentendo prestazioni più efficienti.

Il sistema di raffreddamento GIGABYTE WINDFORCE 3X è dotato di tre esclusive ventole a rotazione alternata, tubi di calore in rame composito a diretto contatto con la GPU, ventole attive 3D e tecnologia “Screen Cooling”, che lavorano insieme per fornire un’efficiente dissipazione del calore.

La nuova scheda grafica GAMING OC presenta il sistema di raffreddamento WINDFORCE e RGB Fusion 2.0 , che la rendono la scelta migliore per i giocatori attenti alle prestazioni. Le schede grafiche EAGLE OC e EAGLE sono la scelta migliore per coloro che desiderano un design unico, pur mantenendo efficienza e durata.

La GeForce RTX 3050 offre le prestazioni e l’efficienza dell’architettura NVIDIA Ampere a più giocatori che mai ed è la prima GPU desktop di classe 50 a supportare gli ultimi giochi Ray Tracing a oltre 60 FPS. L’RTX 3050 è dotata di core RT di seconda generazione per il Ray Tracing e core tensor di terza generazione per DLSS e IA. Il Ray Tracing è il nuovo standard di gioco e l’RTX 3050 lo rende più accessibile che mai .

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.