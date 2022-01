GIGABYTE lancia le schede video AMD Radeon RX 6500 XT

Anche le schede grafiche Radeon RX 6500 XT EAGLE 4G dispongono della tecnologia di raffreddamento WINDFORCE , tubo di calore in rame composito e piastra in rame, ventole attive 3D e nano lubrificante al grafene, che consentono dissipazione del calore e prestazioni di gioco ottimali. Il design della scheda grafica EAGLE è ispirato alla fantascienza e ai materiali meccanici, con cover trasparente e logo luminoso.

La ventola centrale gira al contrario per ottimizzare il flusso d’aria per la dissipazione del calore, consentendo prestazioni più efficienti. Queste tecnologie di raffreddamento mantengono sempre basse le temperature della scheda grafica, garantendo prestazioni più elevate e più stabili.

sistema di raffreddamento GIGABYTE WINDFORCE 3X è dotato di tre esclusive ventole a rotazione alternata, tubi di calore in rame composito a diretto contatto con la GPU, ventole attive 3D e tecnologia “Screen Cooling”, che lavorano insieme per fornire un’efficiente dissipazione del calore.

Basate sull’innovativa architettura di gioco AMD RDNA 2, le nuove schede grafiche sono progettate per rendere accessibili a un maggior numero di gamer incredibili esperienze di gioco a 1080p, per i popolari titoli AAA ed Esports . Offrono un’elevata larghezza di banda, AMD Infinity Cache a bassa latenza e memoria GDDR6 da 4 GB ad alta velocità.

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.