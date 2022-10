Prestazioni sorprendenti su Intel i9-13900K con GIGABYTE Instant 6GHz! Aggiorna il BIOS per ottenere le prestazioni eccezionali dei futuri processori

Gigabyte Technology Co., Ltd. (clicca qui per maggiori info sull’azienda) è produttore con sede a Taiwan di prodotti hardware per computer, conosciuto soprattutto per le sue schede madri. Fu fondata nel 1986; i suoi maggiori clienti includono produttori di pc come Golden Systems Electronics, Alienware e Falcon Northwest. Capo della società è Yeh Pei-Cheng. Nelle ultime ore, l’azienda ha annunciato la sua ultima sua nuova tecnologia Instant 6GHz, creata per i processori Intel Core i9-13000K.

Dettagli sulla nuova tecnologia Instant 6GHz di GIGABYTE

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di schede madri, schede video e soluzioni hardware, ha sorpreso tutti annunciando la tecnologia Instant 6GHz, progettata esclusivamente per migliorare le prestazioni del processore Intel Core i9-13900K. Semplicemente aggiornando l’ultimo BIOS delle schede madri Z790 di GIGABYTE e attivando le relative impostazioni, gli utenti possono aumentare le prestazioni di Intel Core i9-13900K a 6GHz in un attimo.

Oltre alla modalità Turbo Boost, la tecnologia GIGABYTE Instant 6GHz è in grado di liberare tutto il potenziale del processore per aumentare le prestazioni single-core fino al 3% in più. Permettendo così di sperimentare le prestazioni ineguagliabili dei futuri processori.

Grandi prestazioni

Il processore Intel Core i9-13900K lanciato di recente consente agli utenti di godere delle prestazioni O.C. in modo più semplice. Grazie all’ultima tecnologia Instant 6GHz di GIGABYTE, il sistema può regolare automaticamente la tensione della CPU. Inoltre, può fare lo steso per la Vcore Load Line Calibration per individuare i due core meglio ottimizzati che funzionano alla frequenza di 6GHz.

Invece di soffrire per le complesse impostazioni O.C., gli utenti possono godere di un overclock senza sforzo semplicemente aggiornando l’ultimo BIOS delle schede madri Z790 di GIGABYTE. E ovviamente attivando l’opzione Instant 6GHz nel BIOS. Questo permette di ottenere un aumento delle prestazioni del 3% su un singolo core e fornisce un’esperienza simile all’edizione O.C. del processore i9-13900K.

Design esclusivi

Le ultimissime schede madri GIGABYTE Z790 raggiungono un livello superiore con i loro esclusivi design VRM, design termico e convenienza. Il BIOS che supporta la tecnologia Instant 6GHz delle schede madri Z790 è stato aggiornato sul sito web ufficiale di GIGABYTE. Gli utenti possono aggiornare il BIOS con Q-Flash o Q-Flash Plus. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di GIGABYTE AORUS https://www.aorus.com/.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova tecnologia Instant 6GHz di GIGABYTE creata per Intel Core i9-13000K ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).