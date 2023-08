GIGABYTE: in arrivo le schede madri AORUS Z790 X

GIGABYTE annuncia le schede madri AORUS Z790 X per i processori Intel di nuova generazione X Gen Designed for Next-Gen

GIGABYTE Technology è uno dei principali produttori globali di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware. L’azienda è lieta di presentare le nuove e rivoluzionarie schede madri AORUS Z790 di generazione X. Queste schede madri sono state progettate con estrema cura per segnare l’inizio di una nuova era di potenza di calcolo; inoltre sono pensate per essere perfettamente compatibili con i processori Intel Core.

Con un’attenzione straordinaria alle prestazioni DDR5, agli avanzamenti del BIOS orientati all’utente e alle innovazioni hardware; le schede madri AORUS Z790 X sono progettate per sfruttare al massimo la potenza di nuova generazione. L’impegno di GIGABYTE nel raggiungere prestazioni di nuova generazione senza precedenti è evidente nelle schede madri AORUS Z790 X.

Queste schede madri sono dotate di tecnologie all’avanguardia che offrono la migliore compatibilità e prestazioni DDR5 della categoria. Con il supporto fino a DDR5 XMP-8266 o superiore, DDR5 XMP Auto Booster consente agli utenti di aumentare facilmente la frequenza da DDR5-5600 nativa a 6000 con un semplice clic.

Inoltre, la nuova tecnologia “Back Drilling” migliora l’integrità del segnale, garantendo prestazioni di sistema superiori e una maggiore affidabilità.

Schede madri AORUS Z790 X di GIGABYTE: funzionalità innovative per l’assemblaggio fai-da-te

Le schede madri AORUS Z790 X presentano una serie di innovazioni progettate per semplificare il processo di assemblaggio per gli utenti. La funzione “M.2 EZ-Latch Click” introduce un’installazione senza viti per i dissipatori di calore M.2, mentre “M.2 EZ-Latch Plus” semplifica l’installazione degli SSD M.2.

Il sistema “PCIe EZ-Latch” (Plus) permette di rimuovere facilmente le schede grafiche. Inoltre, il “Sensor Panel Link”, un’esclusiva dei modelli Z790 AORUS PRO X e B760M AORUS ELITE X, semplifica la configurazione del pannello dei sensori senza bisogno di complessi cablaggi. La Z790 AORUS XTREME X si distingue con un display LCD Edge View da 5″, che fornisce informazioni di sistema in tempo reale e immagini accattivanti.

Le schede madri AORUS Z790 X sono progettate per gestire carichi di lavoro intensi e presentano un design termico avanzato completamente realizzato in metallo. I modelli AORUS XTREME X e AORUS MASTER X dispongono del design VRM Thermal Armor Fins-Array; questo aumenta l’area di dissipazione del calore fino a 10 volte.

Il design è ulteriormente ottimizzato grazie al rivestimento in nanocarbonio, garantendo un miglioramento termico del 10%. Inoltre, i modelli XTREME e XL includono il “M.2 Thermal Guard,” progettato appositamente per garantire un raffreddamento ottimale per le operazioni SSD PCIe Gen 5. Il design delle ventole I/O contribuisce significativamente alla riduzione della temperatura, con una diminuzione complessiva fino a 7°C.

Tecnologia Ultra Durable

La tecnologia Ultra Durable di GIGABYTE stabilisce uno standard elevato in termini di affidabilità e robustezza per le piattaforme di gioco. All’interno della gamma di schede madri AORUS Z790 X Gen, lo slot PCIe UD X è un risultato eccezionale. Questo design monopezzo, senza giunture, saldamente fissato a una piastra posteriore dedicata, aumenta la capacità di carico di ben 10 volte.

In combinazione con la striscia di gomma del rivestimento interno, che protegge il PCB della scheda grafica da possibili graffi, si ottiene una base solida per le schede grafiche; garantendo durata e prestazioni superiori. Queste schede madri sono pronte a dominare anche negli scenari di gioco più impegnativi, grazie a funzionalità avanzate come lo slot di memoria UD D5, lo slot UD M.2 PG5 e la piastra posteriore UD Nanocarbon.

Nuove schede AORUS Z790 X di GIGABYTE: personalizzazioni e Collaborazioni Intuitive

L’impegno costante di GIGABYTE nell’ottimizzazione del BIOS prende vita attraverso le schede madri AORUS Z790 X. Il nuovo BIOS UC offre un’interfaccia utente e una user experience completamente ridisegnate; compresi slot per opzioni personalizzabili per un accesso rapido.

La tecnologia PerfDrive integra le impostazioni BIOS esclusive di GIGABYTE, consentendo un facile bilanciamento tra prestazioni, consumo energetico e temperatura con i processori Intel Core. La collaborazione con HWiNFO migliora la precisione delle informazioni hardware e introduce funzionalità innovative. Questa partnership introduce una skin a tema AORUS per HWiNFO, un Memory Timings Monitor e informazioni dettagliate sul BIOS disponibili in tempo reale.

Le schede madri AORUS Z790 X stabiliscono un nuovo standard per l’elaborazione ad alte prestazioni, ridefinendo le possibilità per appassionati, professionisti e giocatori.

