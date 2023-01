GIGABYTE lancia le schede grafiche GeForce RTX 4070 Ti

GIGABYTE lancia le schede grafiche della serie GeForce RTX 4070 Ti, dotate di sistema di raffreddamento WINDFORCE offre la migliore esperienza

GIGABYTE TECHNOLOGY, produttore leader di hardware premium, ha lanciato oggi le schede grafiche della serie GeForce RTX 4070 Ti basate sull’architettura NVIDIA ADA Lovelace. GIGABYTE ha lanciato le schede grafiche della serie AORUS: AORUS GeForce RTX 4070 Ti MASTER 12G, AORUS GeForce RTX 4070 Ti ELITE 12G, GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC 12G, GeForce RTX 4070 Ti AERO OC 12G, GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC 12G e GeForce RTX 4070 Ti EAGLE 12G.

GIGABYTE ha rilasciato una serie di schede grafiche per soddisfare le esigenze di vari consumatori. Dagli appassionati che perseguono le massime prestazioni e gli splendidi aspetti RGB, agli utenti pratici che apprezzano le prestazioni di base e la durata, tutte le esigenze possono essere adeguatamente soddisfatte.

serie AOUROS: GeForce RTX 4070 Ti MASTER 12G, AORUS GeForce RTX 4070 Ti ELITE 12G

Le schede grafiche AORUS presentano le nuove pale delle ventole con uno speciale design della superficie, la ventola WINDFORCE Bionic Shark aumenta la pressione statica fino al 30% riducendo allo stesso tempo il livello di rumore fino a 3 dB rispetto alle normali ventole allo stesso RPM . Il modulo dissipatore di calore più grande con le alette angolari crea più superficie e capacità di raffreddamento che mai. Abbinata alla camera di vapore a contatto diretto, ai tubi di calore multipli e alla ventola di raffreddamento dello schermo allargata sul retro, la scheda grafica AORUS assicura prestazioni termiche di prim’ordine, anche con carichi impegnativi.

AORUS presenta una versione aggiornata delle caratteristiche luci RGB a triplo anello, denominate “RGB Halo“. Questa amata caratteristica, che offre effetti di luce indirizzabili sulle ventole, farà sicuramente risplendere ogni build con stile. Lo schermo LCD Edge View sul lato della scheda grafica AORUS MASTER offre agli utenti un’altra opzione per personalizzare le proprie schede con testi, immagini, o gif. Si possono anche monitorare le statistiche più importanti, come il consumo energetico, le temperature, il numero di giri della ventola, ecc. Se non hai bisogno dell’LCD Edge View, la AORUS ELITE sarà un’ottima scelta.

Oltre alle caratteristiche di cui sopra, le schede grafiche AORUS presentano un rivestimento PCB di livello aerospaziale, un design Dual BIOS con modalità di funzionamento silenzioso e componenti certificati ULTRA DURABLE. Grazie al design a 12+3 fasi di alimentazione e al controllo preciso dell’alimentazione, la scheda grafica ha una temperatura dei componenti più bassa, meno rumore e meno interferenze di segnale. Oltre alla piastra posteriore in metallo aggiornata, la nuova staffa anti-cedimento è adattata alla scheda grafica per evitare che il PCB si pieghi. Fornisce un rinforzo ottimizzato e migliora l’aspetto visivo complessivo.

Serie GIGABYTE: GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC 12G, GeForce RTX 4070 Ti AERO OC 12G, GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC 12G and GeForce RTX 4070 Ti EAGLE 12G

GAMING OC è una scheda grafica classica e popolare di GIGABYTE, nota per le sue prestazioni e stabilità superiori. Eredita anche RGB Halo da AORUS. Le luci RGB a triplo anello offrono effetti di luce indirizzabili sulle ventole, che faranno sicuramente risplendere ogni build con stile. È la scelta migliore per la maggior parte dei giocatori.

La scheda grafica AERO OC con il suo design bianco e argento è popolare tra i designer e gli utenti che preferiscono uno stile minimalista ed è particolarmente adatta per i sistemi PC con una combinazione di colori chiari e uno stile minimalista. Anche il logo sul lato della scheda grafica è stato realizzato con un materiale speciale che può mostrare un effetto arcobaleno. Le schede grafiche EAGLE OC e EAGLE incorporano alcuni elementi di design futuristici, che portano a un’identità unica e personalizzata. I simboli e le forme geometriche a tema cosmico sono tutti visibili all’esterno della scheda grafica.

Sistema di raffreddamento WINDFORCE

Tutte le schede grafiche della serie GeForce RTX 4070 Ti utilizzano il sistema di raffreddamento WINDFORCE, dotato di tre esclusive ventole a pale uniche, rotazione alternata, ampia camera di vapore con contatto diretto con la GPU, tubi di calore in rame composito, ventole attive 3D e Screen Cooling per massimizzare la dissipazione del calore. Le ventole WINDFORCE utilizzano il nanolubrificante al grafene, che prolunga la durata della ventola di 2,1 volte, offrendo quasi la durata del doppio cuscinetto a sfera e garantendo un funzionamento silenzioso.

Lo switch dual BIOS integrato consente agli utenti di scegliere la modalità SILENT per un’esperienza più silenziosa senza la necessità di installare software. La scheda grafica GAMING OC ha ereditato RGB Halo da AORUS e le schede grafiche AERO OC, EAGLE OC e EAGLE hanno l’illuminazione RGB integrata. Gli utenti possono personalizzare gli effetti e i colori RGB tramite il software GIGABYTE CONTROL CENTER per creare il proprio stile. Le schede sono inoltre dotate di piastra posteriore in metallo aggiornata e staffa anti-cedimento su misura, per un rinforzo ottimizzato e un aspetto migliore.

Per offrire una migliore esperienza utente, le schede grafiche AORUS, GAMING OC e AERO OC offrono ai clienti una garanzia di 4 anni (richiede la registrazione online entro 30 giorni dalla data di acquisto).

