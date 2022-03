Il Ryzen 7 5800X3D, ultimo processore di casa AMD con socket AM4, sta già mobilitando i partner per il supporto BIOS, ecco i dettagli

Sta per arrivare il nuovo Ryzen 7 5800X3D, una CPU che si prospetta per avere un chiplet 3D, e soprattutto la sua unicità nel commercio per quanto riguarda il mercato consumer fondamentalmente. a farlo sapere è il noto leaker @KOMACHI_ENSAKA.

Inoltre la CPU in questione dovrebbe anche essere l’ultima CPU di AMD per quanto concerne il socket AM4, almeno prima del passaggio che avverrà con i Ryzen 7000 al socket AM5. Ma questi sono Rumor, per quanto veritieri possano essere restano tali, ciò che è invece sicuro è che Gigabyte (e presumibilmente seguiranno altri produttori) ha iniziato a distribuire un nuovo BIOS per le schede madri delle serie 500 e, 4000 integrando per l’appunto il supporto per l’atteso Ryzen 7 5800X3D. Ecco dunque cosa sappiamo in merito.

Gigabyte e altri produttori si preparano all’arrivo del Ryzen 7 5800X3D

Parlando del Il Ryzen 7 5800X3D, si tratterebbe come anticipato del primo processore consumer basato su un chiplet 3D. Un chiplet con memoria SRAM impilata verticalmente sopra al CCD (core complex die), per una struttura complessiva di 8 core e 16 thread Zen 3, dove AMD ha ulteriormente collocato 64 MB di cache. Aggiungendosi a sua volta a 32 MB di cache L3 presenti nel processore per un totale di 96 MB. 3,4 GHz di base e 4,5 GHz di boost, balzano dai 400 ai 200 MHz in meno rispetto ad un Ryzen 7 5800X, ma il TPD resta pari a 105 Watt.

Tale struttura, ovvero la cache maggiorata e così strutturata, dovrebbe portare almeno secondo AMD a minor latenza nelle operazioni, e maggiori prestazioni in generale, sempre secondo AMD il nuovo Ryzen è in media il 15% più veloce nel gaming in Full HD di un Ryzen 9 5900X, con prestazioni dal 10 al 40% più alte. Il Ryzen 7 5800X3D punta quindi a diventare il processore più veloce nel mercato per il gaming.



Dall’analisi del firmware distribuito da Gigabyte possiamo vedere che è basato sull’AGESA ComboV2 PI 1.2.0.6B, upgrade significativo rispetto alla versione 1.2.0.5. La speranza di molti utenti è che il nuovo AGESA risolva anche alcuni problemi come ad esempio lo stuttering legato all’attivazione fTPM, necessaria sulle schede madri per CPU AMD per l’installazione di Windows 11. Dovrebbe inoltre contenere alcune funzioni come “Max CPU Boost Clock Override” su processori Ryzen 5000.

