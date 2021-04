Gigabyte: dissipatori già con supporto a LGA1700

Il supporto al socket Intel LGA1700 sta già venendo implementato da Gigabyte, ancora prima dell’effettiva entrata sul mercato della nuova piattaforma

Gigabyte, azienda leader nel mondo del pc hardware e delle periferiche da gaming, ha recentemente presentato la sua nuova linea di dissipatore Aorus WaterForce X con radiatori da 360, 280 e da 240 mm. I nuovi All-In-One avranno un display LCD a colori da 60 mm installati sulle pompe. Inoltre sembra che, dalle specifiche, non sia stato preso in considerazione l’attuale socket: LGA1200. Il socket LGA1700, rispetto al fratello minore LGA1200, è più alto di 6,5 mm. Questo vuol dire che tutti i dissipatori che supportano già i socket LGA2066 o LGA2011, in teoria, dovrebbero essere compatibili con esso. Sempre se la staffa necessaria venisse fornita in confezione.

Intel ha promesso di lanciare la sua serie di CPU di dodicesima generazione, attualmente denominata Alder Lake, entro la fine di quest’anno. La nuova piattaforma permetterà il supporto PCle Gen5 e la compatibilità DDR5 con alcune schede madri. Il chipset supporterà comunque il DDR4.

I prodotti di Gigabyte non sono i primi dissipatori a confermare il supporto al socket LGA1700 di prossima generazione. Anche Noctua nelle scorse settimane ha dichiarato che i loro dissipatori saranno compatibili con le CPU Intel di prossima generazione. Come già detto in precedenza il passaggio al nuovo socket richiederà una staffa apposita e, in molti casi, un kit di aggiornamento che adatterà le soluzioni esistenti a componenti leggermente più grandi.

Staremo a vedere se nelle prossime settimane e nei prossimi mesi qualche altra azienda rilascerà dichiarazioni sul supporto al nuovo socket Intel che, ricordiamo, dovrebbe essere in arrivo a fine 2021.

