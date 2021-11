Gigabyte riceve il CES 2022 Innovation Honoree Award

Gigabyte è stata premiata con il CES 2022 Innovation Honoree Award grazie all’alimentatore AORUS P1200W 80+ Platinum Modular

Gigabyte, produttore leader di hardware gaming premium, ha annunciato oggi di essere stato insignito del CES 2022 Innovation Awards Honoree per l’alimentatore AORUS P1200W 80+ Platinum Modular. Il programma CES Innovation Awards di quest’anno ha ricevuto un numero record di oltre 1800 candidature. È davvero un onore che l’alimentatore AORUS P1200W 80+ Platinum Modular di Gigabyte abbia vinto il premio tra 1800 candidature. L’annuncio è stato fatto prima del CES 2022, l’evento tecnologico più influente al mondo che si terrà dal 5 all’8 gennaio a Las Vegas e in forma digitale.

l programma CES Innovation Awards, di proprietà e prodotto dalla Consumer Technology Association, è una competizione annuale che premia l’eccellenza del design e dell’ingegneria in 27 categorie di prodotti di tecnologia di consumo. Una giuria d’élite di esperti del settore, inclusi membri dei media, designer, ingegneri e altro ancora, ha esaminato le proposte basate su innovazione, ingegneria e funzionalità, estetica e design.

AORUS P1200W rappresenta l’eccellenza per Gigabyte

La caratteristica principale di AORUS P1200W è la funzione di monitoraggio digitale. Può monitorare e visualizzare diverse statistiche di alimentazione in tempo reale, come la potenza di output e la corrente per ogni voltaggio, velocità e temperatura della ventola, ecc. I gamer possono tenere traccia dello status operativo dell’alimentatore per garantirne un funzionamento stabile. Attraverso un ampio monitor LCD gli utenti possono monitorare facilmente lo stato di alimentazione senza dover installare alcun software. Lo status di alimentazione può anche essere visualizzato sullo schermo del computer tramite AORUS Engine, fornendo ai giocatori un altro modo per monitorare l’alimentazione. In aggiunta, il software RGB Fusion offre la possibilità di personalizzare il display LCD in base alle preferenze degli utenti, che possono aggiungere file da visualizzare, come video MP4 e GIF, immagini e testo. In ultimo ma non meno importante, i gamer possono scegliere l’effetto luminoso dell’alimentatore tra una miriade di modalità di illuminazione e creare uno stile di gioco personale unico.

AORUS P1200W dispone anche della certificazione 80 PLUS Platinum, design modulare, condensatori giapponesi al 100%, ventola intelligente con doppio cuscinetto a sfera da 140 mm, design a rail singolo +12V e protezione multipla dei circuiti. Inoltre, le sue incredibili dimensioni compatte lo rendono compatibile con qualsiasi chassis senza vincoli di spazio. Con il crescente consumo energetico di CPU e GPU di fascia alta, AORUS P1200W sarà una scelta indispensabile per i migliori giocatori.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.