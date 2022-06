GIGABYTE: arrivano le Nvidia GeForce GTX 1630

GIGABYTE ha lanciato da poco sul mercato le schede video Nvidia GeForce GTX 1630 basate su architettura Turing. Scopriamole insieme

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di hardware gaming premium, è da sempre pronta a supportare i suoi utenti per fornire la migliore esperienza possibile. Nel corso della prima parte dell’anno ha annunciato diverse novità, tra le quali vi è il case mid-tower AORUS C500 GLASS. Quest’oggi invece ci presenta le nuove Nvidia GeForce GTX 1630, dotate di di GPU overclockate GIGABYTE certificate in aggiunta alla tecnologia di raffreddamento GIGABYTE.

Tutti i dettagli sulle nuove Nvidia GeForce GTX 1630 di GIGABYTE

I modelli presentati dalla società sono due e più in particolare: la GeForce GTX 1630 OC 4G e la GeForce GTX 1630 OC Low Profile 4G. Entrambe sono dotate di architettura Turing. Le schede grafiche con questa architettura hanno la capacità di processare contemporaneamente sia operazioni a numeri interi che in virgola mobile (floating-point), risultando molto più veloci rispetto a quelle basate sulla precedente architettura Pascal.

La GeForce GTX 1630 OC 4G dispone del sistema di raffreddamento personalizzato della società, caratterizzato da un esclusivo design della ventola a pale, che offre un’efficace capacità di dissipazione del calore per prestazioni più elevate a temperature più basse. Questa compatta scheda video misura meno di 170 mm e può essere facilmente installata in qualsiasi piccolo chassis. Anche la GeForce GTX 1630 OC Low Profile 4G è dotata di questo avanzato sistema di raffreddamento. È una scheda grafica ad altezza ridotta, con staffa Low Profile, che consente agli utenti di installarla facilmente in una grande varietà di case. Questa VGA ha quattro uscite video ed è in grado di soddisfare le esigenze del multi-screen.

Entrambe utilizzano un’alimentazione multifase, dispongono di protezione da sovratemperatura e bilanciamento del carico per ciascun MOSFET, che consente ai MOSFET di funzionare a una temperatura più bassa. Le induttanze e i condensatori ULTRA DURABLE certificati offrono prestazioni eccellenti e una maggiore durata del sistema. Supportano NVIDIA ANSEL, che garantisce ai gamer un’esperienza di gioco ancora migliore.

Attualmente non sono ancora disponibili i prezzi d'acquisto per queste due nuove schede video. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale della società.