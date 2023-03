GIGABYTE: arriva il nuovo alimentatore UD1300GM PCIE 5.0

GIGABYTE lancia l’alimentatore UD1300GM PCIE 5.0. Supporta completamente gli standard PCIe Gen 5.0 e ATX 3.0 più recenti

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di hardware gaming premium, ha annunciato oggi il nuovo alimentatore UD1300GM PCIE 5.0. Quest’alimentatore supporta completamente gli ultimi standard PCIe Gen 5.0 e ATX 3.0. L’alimentatore UD1300GM PCIE 5.0 supporta PCIe Gen 5.0 e può fornire fino a 600 watt di potenza alla scheda grafica tramite un cavo a 16 pin di alta qualità. È inoltre conforme allo standard Intel ATX 3.0 e può sostenere un’escursione di potenza totale fino a due volte superiore. L’alimentatore UD1300GM PCIE 5.0 eredita lo spirito del design del prodotto GIGABYTE Ultra Durable. Ciò grazie al fatto che introduce una varietà di materiali e tecnologie di alta qualità. Non solo è la scelta migliore per i giocatori di fascia alta e gli overclocker, ma è anche pronto per le schede grafiche più recenti.

Dettagli sul nuovo alimentatore UD1300GM PCIE 5.0 di GIGABYTE

L’alimentatore UD1300GM PCIE 5.0 supporta completamente gli standard PCIe Gen 5.0 e ATX 3.0. Gli alimentatori tradizionali richiedono più adattatori da 8 pin a 16 pin per supportare le più recenti schede grafiche PCIe Gen 5.0. Il nuovo alimentatore UD1300GM PCIE 5.0 richiede solo un singolo cavo a 16 pin per alimentare direttamente la scheda grafica PCIe Gen 5.0. Il cavo a 16 pin fornisce fino a 600 watt di potenza alla scheda grafica. La riduzione del numero di cavi rende l’installazione della scheda grafica più comoda e sicura, rendendo l'interno del case minimalista e ordinato, e migliora il flusso d’aria interno. L’alimentatore UD1300GM PCIE 5.0 è completamente compatibile con lo standard Intel PSDG (Power Supply Design Guide) ATX 3.0. Questo supporta fino al 200% di escursione di potenza, raggiunge il 70% di efficienza a basso carico ed è conforme agli standard di temporizzazione dell’alimentazione richiesti.

Il design

L’alimentatore UD1300GM PCIE 5.0 eredita lo spirito del design del prodotto GIGABYTE Ultra Durable, introducendo una varietà di materiali e design di alta qualità. Il design Ultra Durable combina:

condensatori giapponesi principali di alta qualità,

soluzione termica migliorata,

ventola con cuscinetto idraulico intelligente (HYB) da 140 mm,

design di protezione a sei circuiti OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP.

Inoltre, fornisce agli utenti un’erogazione di potenza stabile e di alta qualità e può essere utilizzato a lungo. Infine, l’alimentatore UD1300GM PCIE 5.0 dispone anche di certificazione 80 PLUS Gold, design completamente modulare e compatto. È la scelta migliore per i giocatori di fascia alta e gli overclocker.

Non solo il nuovo alimentatore UD1300GM PCIE 5.0: GIGABYTE offrre una vasta scelta ai suoi clienti

GIGABYTE rilascia continuamente nuovi alimentatori che supportano gli ultimi standard PCIe Gen 5.0 e ATX 3.0. I clienti hanno opzioni non solo di 1300 W ma anche di 1000 W (UD1000GM PCIE 5.0 rev.2.0) e 850 W (UD850GM PCIE 5.0 rev.2.0). Possono scegliere il wattaggio corrispondente in base ai requisiti di sistema per sfruttare appieno le prestazioni della scheda grafica della serie GeForce RTX 40. Gli alimentatori della serie UD non solo forniscono un’alimentazione di alta qualità, ma considerano anche la sicurezza e la stabilità a lungo termine. Ciò garantisce un’esperienza di gioco sicura e piacevole di alta qualità. Sono i migliori partner per le schede grafiche più recenti.

