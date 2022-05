GIGABYTE: ecco il record mondiale di overclocking

L´impressionante frequenza di overclock della memoria, verificata da HWBOT, è stata raggiunta grazie al design estremo e al miglioramento del tuning

GIGABYTE Technology, uno dei principali produttori mondiali di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, annuncia oggi che la scheda madre Z690 AORUS TACHYON con l’ultimo processore Intel® Core™ i9 12900K di 12a generazione e dissipazione del calore ad azoto liquido LN2 ha stabilito il record mondiale di overclocking di DDR5-10022, verificato da HWBOT.

La GIGABYTE Z690 AORUS TACHYON progettata da un overclocker di fama mondiale è dotata di numerose funzioni pensate esclusivamente per overclocking estremi, che garantiscono agli overclocker punteggi più alti con un funzionamento più semplice, sancendo il ruolo dominante di GIGABYTE nell’overclock delle schede madri Z690.

GIGABYTE Z690 AORUS TACHYON: ecco il record mondiale

Questo record mondiale DDR5 stabilito dalla GIGABYTE Z690 AORUS TACHYON è stato convalidato da HWBOT. Questo è il sito web di verifica dei record di overclocking famoso in tutto il mondo, che certifica che l’overclocker HiCookie ha stabilito il record principale a 5011 MHz (DDR5-10022) utilizzando una singola memory stick. AORUS DDR5 RGB con core i9 12900K, sulla sua scheda madre Z690 AORUS TACHYON autoprogettata nella competizione di overclocking di memoria DDR5.

La Z690 AORUS TACHYON dimostra la notevole forza dell’area Ricerca e Sviluppo di GIGABYTE grazie ai record mondiali di overclocking di DDR5-10022 stabiliti, senza nemmeno notevoli cambiamenti dei timing di memoria. Utilizzeremo sicuramente la Z690 AORUS TACHYON per creare migliori prestazioni di overclocking e non vediamo l’ora che gli overclocker di tutto il mondo possano utilizzare questa scheda madre per battere ancora più record mondiali.

progettata da noti overclocker

GIGABYTE Z690 AORUS TACHYON è progettata da noti overclocker esclusivamente per esigenze di overclocking, con la coerenza della generazione precedente, nonché la resistenza e la stabilità ampiamente riconosciute di GIGABYTE. La Z690 AORUS TACHYON adotta un’alimentazione a 15+1+2 fasi dirette, ognuna delle quali può erogare fino a 105 ampere con il suo design Smart Power Stage, che fornisce una gestione completa dell’alimentazione.

L’area VRM è implementata con una matrice fatta completamente di condensatori ai polimeri di tantalio con una migliore risposta transitoria e minori interferenze meccaniche, che permettono di migliorare la stabilità dell’alimentazione e l’overclocking.

Inoltre, l’ultima soluzione Reactive Armor utilizza un dissipatore di calore monoblocco in metallo integrato per garantire un’area più ampia di dissipazione del calore. Lo Shielded Memory Routing, i moduli di memoria DIMM SMD e la configurazione completa del BIOS per l’overclocking della memoria DDR5 contribuiscono anch’essi alla stabilità dell’overclocking.

Contemporaneamente, il design del kit di overclocking integrato sulla scheda madre fornisce tasti di scelta rapida, interruttori a levetta e funzioni di rilevamento della tensione che molti overclocker utilizzano durante le proprie regolazioni di overclock. Questo kit consente agli overclocker di regolare le impostazioni in modo più comodo attraverso le funzioni di scelta rapida, di superare facilmente ogni limite e ottenere risultati di overclocking sempre migliori.

