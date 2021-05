Si chiamano come le auto Tesla, ma non sono auto. Sono i nuovi PC All In One gaming di casa Gigabyte, ecco Aorus Model X e Model S

Curioso il nome dato dalla casa taiwanese Gigabyte alle sue nuove soluzioni, che senza troppi giri di parole si tratta di una trovata marketing per infondere l’idea che i suoi nuovi PC da gaming Aorus Model X e Model S siano veloci e prestanti quanto le due vetture elettriche dell’azienda di Elon Musk.

Ma escluso il nome dei prodotti, offrono davvero tutta questa potenza? Vediamoli nel dettaglio.

Gigabyte Aorus Model X e S: ma non sono le auto Tesla

Quando si affronta l’aumento delle prestazioni di un PC, il multi-core, l’alta frequenza e l’archiviazione diventano uno standard per una piattaforma premium, così come il modo di offrire la miglior scelta di componenti per fornire prestazioni ottimizzate e maggiore affidabilità. Il nuovo sistema AORUS è ben temperato da molteplici verifiche e messa a punto del team di R&S di GIGABYTE, che forniscono una perfetta combinazione di prestazioni solide e sempre fresche, silenziose e potenti con compatibilità ottimizzata, espandibilità e garanzia di tre anni dell’intero sistema

Eddie Lin, Vice Presidente del GIGABYTE Channel Solutions. Gigabyte con Aorus Model X e Model S, intende presentare due PC preassemblati appunto definiti All In One per offrire tutto il necessario a chi li acquista. Potenza e stabilità non sono in discussione, queste macchine offrono tutto il necessario. Dunque il richiamo alle vetture di Elon Musk è giustificato.

I due nuovi sistemi basati su piattaforma Intel o AMD, la scelta sta all’utente finale. Troviamo una piattaforma Z590 per il mondo Intel, servita da una CPU Core i9-11900K e una GPU GeForce RTX 3080. Per la scelta AMD, troverete una CPU Ryzen 9 5900X con una GeForce RTX 3080, su una piattaforma X570.

Come detto sono due le famiglie proposte. La serie Aorus Model X vanta un Case di dimensioni standard, abbiamo 223 x 521 x 500 mm. A raffreddare la CPU Gigabyte opta per un sistema di raffreddamento a liquido da 360 mm.

Con la possibilità di avere 16 GB (8 GB x 2) di memoria DDR4-4000, diverse porte SATA, una coppia di SSD M.2, una porta PCIe 4.0 da 1TB e un PCIe 3.0 da 2TB. Presenti anche le connessioni Type A, Type C e Thunderbolt 4 per la famiglia Intel. Continuando abbiamo due porte Ethernet, una porta 10 GbE e una 2.5 GbE, e ovviamente il Wi-Fi 6E integrato. L’alimentatore è un 850W 80 Plus Gold.

La famiglia Model S è invece un modello più compatto, difatti troviamo all’interno un alimentatore da 750W per sistemi SFF, le dimensioni sono difatti di 190 x 189 x 400 mm. Anche se, le specifiche non si discostano poi così tanto. 32 GB di memoria DDR4-4000, ma niente porte Thunderbolt 4 e c’è una sola Ethernet 2.5 GbE. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.