GEOMETRIC FUTURE: in arrivo il nuovo case M-ATX Model 2-ARK

L‘azienda GEOMETRIC FUTURE ha presentato nelle ultime ore il suo nuovissimo ed innovativo case M-ATX Model 2-ARK con 8 modalità di installazione

Tra le caratteristiche principali ed innovative di case troviamo:

Edizione Airflow con pannelli a rete su quattro lati

L’edizione lusso con pannelli in vetro curvo

8 diverse modalità di installazione

Spazio per la GPU di 350 mm , supporto per torri CPU da 172 mm

, supporto per torri CPU da 172 mm Supporta doppi radiatori da 360 mm

Supporta fino a 7 ventole da 120 mm

Alloggiamenti per unità fino a 2 unità SSD da 2,5″ o 1 unità HDD da 3,5 e 1 unità SSD da 2,5″.

Dettagli sul novo GEOMETRIC FUTURE case M-ATX Model 2-ARK

GEOMETRIC FUTURE, un innovativo marchio di componenti per PC, presenta la sua ultima collezione, il Model 2 ARK. Ispirato a sfumature architettoniche all’avanguardia, il case M-ATX combina perfettamente estetica, prestazioni e personalizzazione. Realizzato con materiali di prima qualità, il Model 2 ARK presenta un design innovativo che offre agli utenti 8 diverse opzioni di installazione per la massima compatibilità hardware. Il Geometric Future Model 2 – ARK è disponibile sia in bianco che in nero e in una Luxury Edition con pannelli in vetro curvo e telaio grigio spazio.

Dotato di 8 diverse opzioni di installazione, il Model 2 ARK offre una flessibilità senza pari, consentendo agli utenti di costruire un sistema che si adatta a una vasta gamma di hardware. L’ARK è dotato di un vassoio per schede madri brevettato che consente di montare più GPU in combinazione con schede madri Mini-ITX o M-ATX. Gli utenti sono in grado di regolare la distanza di montaggio dal pannello a rete superiore all’I/O posteriore della scheda madre. Inoltre, gli utenti possono optare per l’orientamento verticale o orizzontale dell’alimentatore SFX/ATX. L’ARK posiziona la scheda madre con l’I/O posteriore rivolto verso la parte superiore del case, il che consente di avere una GPU verticale, direttamente rivolta verso la presa d’aria fresca del pannello laterale.

Massima compatibilità hardware

Il design innovativo dell’ARK Model 2 offre agli utenti la massima capacità hardware; con uno spazio per la GPU di 350 mm che consente di integrare alcune delle schede grafiche più potenti. Il Model 2 supporta anche schede madri da ITX a M-ATX. Inoltre, l’ARK è stato meticolosamente realizzato e progettato per supportare dissipatori per CPU fino a 172 mm e radiatori fino a 360 mm, garantendo prestazioni ed efficienza termica ottimali.

Per garantire un raffreddamento uniforme e un flusso d’aria migliore, l’ARK Model 2 è dotato di pannelli a rete a 360 gradi per una migliore dissipazione del calore. L’ARK è in grado di supportare comodamente fino a sette ventole di raffreddamento per garantire un raffreddamento ottimale e prestazioni di punta; con un massimo di 6 ventole da 120 mm su due staffe adiacenti e una da 120 mm montata in alto. Inoltre, l’ARK può supportare simultaneamente due radiatori da 360 per migliorare le prestazioni di raffreddamento.

Il Model 2 ARK è dotato di un hub I/O esterno che garantisce agli utenti una facile connettività dei dispositivi. Inoltre, in linea con l’impegno di Geometric Future di offrire un design premium e innovativo, il Model 2 ARK include un elegante tappetino da tavolo bifacciale, che valorizza perfettamente qualsiasi ambiente desktop.

GEOMETRIC FUTURE case M-ATX Model 2 ARK: prezzi

Il case Modello 2-ARk di colore nero è disponibile al prezzo di $ 169,00. Lo stesso prezzo per il case di colore bianco. “L’edizione lusso” è disponibile al prezzo di $ 269,00.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo case M-ATX Model 2-ARK ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).