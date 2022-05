GeIL ha presenta un nuovo kit DDR5 con sistema di dissipazione attivo, si chiamano EVO V ed è dotato di doppia ventola per dare il massimo

Il design non passa certo inosservato, sono le nuove EVO V, un kit DDR5 prodotte dal leader GeIL, particolarità dei nuovi moduli è proprio nel sistema di dissipazione del calore, in questo caso attivo. Sono difatti presenti due ventole, anzi, due micro-ventole, che insieme all’heatspreader in alluminio si occupano di mantenere una dissipazione sempre costante e garantire temperature ottimali sia in game che in overclock.

I gamer e gli appassionati di computer si aspettavano sempre più da GeIL per migliorare la loro esperienza di gioco, che da sempre accontentiamo i più esigenti ed overclocker, e la nostra risposta è la memoria EVO V DDR5 RGB Hardcore Gaming. Le EVO V hanno stabilito un nuovo standard nel design delle protezioni termiche, poiché abbiamo creato un sistema di raffreddamento attivo a doppia ventola “FANtastic” per mantenere la EVO V entro un intervallo termico ideale. L’illuminazione RGB e le ventole fanno parte di un design di diffusione del calore in un unico pezzo che migliora le prestazioni di overclocking e crea un sistema accattivante

Le parole di Jennifer Huang, vicepresidente di GeIL Memory. Ma ora, vediamo tutti i dettagli su questo particolare prodotto.

GeIL presenta le prime RAM DDR5 ‘EVO V’ con dissipatore attivo

Secondo i dati pubblicati da GeIL, questo nuovo sistema dovrebbe garantire temperature inferiori fino al 45% rispetto ai tradizionali moduli RAM con dissipatore passivo. Due i colori disponibili, Glacial White e Titanium Grey, con velocità che variano da 4800 a 6600 MHz, in base a profilo scelto e modello, e con tensioni comprese tra 1,1 e 1,35 V. I tagli di memoria sono al momento solo due, 32 e 64 GB. I nuovi kit saranno disponibili a partire da luglio, non abbiamo al momento info su disponibilità di prezzo e date precise.

Il nuovo Kit è dotato di chip PMIC (Power Management Integrated Circuit), in grado di fornire protezione della soglia massima, monitoraggio sincronizzato della tensione, controllo intelligente della tensione e gestione dell’alimentazione per ottenere un controllo più completo della tensione in condizioni normali e di overclock. Inoltre, la funzione ECC on-chip consente la correzione attiva degli errori per migliorare l’integrità dei dati e aumentare le prestazioni e la stabilità della memoria. GeIL EVO V supporta i più recenti profili Intel XMP 3.0 per la precisione e la stabilità dell’overclocking automatico.

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.