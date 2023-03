GeForce Week: continuano gli sconti su AK Informatica

Prosegue la serie GeForce Week dedicata ad NVIDIA che questa settimana è densa di incredibili offerte da non perdere, scopriamole insieme

La serie GeForce Week di NVIDIA torna oggi con nuove e imperdibili offerte rivolte a tutti gli appassionati desiderosi di acquistare una GPU RTX Serie 30 o una potentissima GPU RTX Serie 40, per rafforzare la propria postazione da gaming e renderla insuperabile.

Questa settimana è la volta di Akinformatica, per cui, all’interno della pagina dedicata, potrete trovare la sezione dedicata alle GPU NVIDIA in offerta, attualmente le più potenti nel mercato e in grado di offrire la migliore qualità grafica esistente.

Nvidia Serie 30 | GeForce Week

Le GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 30, basate sull’architettura Ampere di seconda generazione, offrono un supporto hardware per il ray-tracing che può contare sulla seconda generazione di RT Core, oltre ai Tensor Core di terza generazione per il DLSS. Queste peculiarità hardware si sposano perfettamente con l’ecosistema software NVIDIA e garantiscono la migliore esperienza di gioco.

Nvidia Serie 40 | GeForce Week

Le GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 40 – basate sull’architettura ad altissima efficienza NVIDIA Ada Lovelace – hanno stabilito un nuovo standard, offrendo prestazioni rivoluzionarie a giocatori e creator.

Queste nuovissime schede rappresentano un vero e proprio salto generazionale in termini di prestazioni ed efficienza e segnano l’inizio di una nuova era del ray-tracing in tempo reale e del rendering neurale.

Entrambe le line-up offrono feature rivoluzionarie grazie all’ecosistema GeForce RTX: pieno supporto al ray tracing che garantisce una grafica realistica e immersiva, il DLSS che accelera le prestazioni senza compromettere la qualità delle immagini, NVIDIA Reflex per una latenza minima e una migliore reattività e migliori prestazioni anche per i creatori di contenuti grazie ai driver NVIDIA Studio, che permettono di accelerare i processi creativi nelle più comuni app di produttività e molto altro!

Promo della settimana

Di seguito alcune delle offerte GPU RTX Serie 30 su Ak Informatica:

Di seguito alcune delle offerte GPU RTX Serie 40 su Ak Informatica:

PNY GeForce RTX 4070 Ti – al prezzo promo di €949

PNY GeForce RTX 4070 Ti – al prezzo promo di €949