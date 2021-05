Nvidia lo ha annunciato ufficialmente, i prossimi lotti di GPU RTX 3060 Ti, 3070 e 3080 possederanno un hash rate con capacità ridotta

Il colosso californiano Nvidia presenterà nuovi modelli di GeForce RTX 30 con hash-rate limitato, una mossa volta a frenare i miner di criptovalute. Apprendiamo la notizia da un post ufficiale pubblicato sul blog del team verde, riportando come questi modelli siano “anti-miner” per via della loro sigla LHR (Lite Hash Rate) che vedremo sulle GPU che arriveranno a fine giugno.

La mossa di Nvidia cerca di risolvere per quanto possa fare, la crisi di disponibilità che sta colpendo il mercato ormai da svariato tempo. Un settore che è stato colpito da pratiche scorrette mosse dagli scalper.

GeForce RTX 30: Nvidia corre ai ripari contro i miner

Sul sito possiamo leggere le seguenti parole;

Crediamo che così facendo potremo avere più schede GeForce e a prezzi migliori nelle mani dei giocatori in qualunque parte del mondo

Staremo a vedere se questo effettivamente migliorerà la situazione disponibilità. Nvidia ci tiene a precisare che la loro nuova architettura sia stata apprezzata in diversi settori professionali, specie per le innovazioni relative a Ray Tracing e DLSS e che certamente abbia favorito il lavoro in diversi ambiti, e di come, algoritmi di IA e dei Tensor Core abbiamo favorito per l’appunto svarianti ambiti tra questi di conseguenza anche quello inerente al mining.

Puntualizza però anche che le sue GPU RTX 3000 siano state studiate principalmente per videogiocatori e content creator, proprio per tale motivo vogliono dare priorità a questo settore. Le nuove GPU apparterranno quindi ad una nuova famiglia di schede video chiamate RTX 3000 LHR. La nuova gamma di GPU di tipo RTX 3000 LHR comprenderà i seguenti modelli; RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 3070 e RTX 3080, che saranno disponibili dalla fine di maggio. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.