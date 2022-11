GeForce NOW: in streaming sulle Smart TV Samsung

Questo GFN Thursday porta con sé un’ottimizzazione del gaming da Tv con un aggiornamento per lo streaming in 4K su Smart TV Samsung, senza la necessità di essere supportati da una console

Potrete giocare subito con l’accesso immediato a oltre 1.400 giochi per PC, senza tempi di download da aspettare e senza preoccuparvi della capacità di memoria. L’aggiornamento verrà distribuito alle Smart TV Samsung alla fine del mese: oltre a consentire lo streaming fino a 4K sulle Smart TV Samsung 2022, stiamo lavorando per aggiungere anche il supporto per GeForce NOW (anch’esso fino a 4K!) su modelli del 2021 selezionati.

I membri con abbonamento RTX 3080 saranno i primi a trasmettere in modo nativo fino a 4K sulle Smart TV Samsung, oltre a ottenere sessioni di gioco di 8 ore e l’accesso esclusivo ai server GeForce RTX 3080, il tutto con una latenza ultra bassa.

Ecco la lista completa

Inoltre, a partire da questa settimana è disponibile la Beta di Warhammer 40.000: Darktide, coloro che hanno pre-ordinato il gioco potranno accedere un po’ prima con l’accesso alla Beta pre-ordine. Ma questo è solo uno dei 10 nuovi giochi in arrivo sul cloud questa settimana, di seguito la lista completa:

Ballads of Hongy

Bravery and Greed

TERRACOTTA

Warhammer 40,000: Darktide

Frozen Flame

Goat Simulator 3

Nobody — The Turnaroun

Caveblazers

The Darkest Tales

The Tenants

