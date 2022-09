GeForce NOW: in totale oltre 1.400 giochi sulla piattaforma

GeForce NOW: in arrivo Isonzo, LEGO Brawls ed il supporto per il nuovo DLC Jurassic World Evolution 2, per un totale di oltre 1.400 giochi sulla piattaforma di Cloud Streaming NVIDIA

Con GeForce NOW, questa settimana le novità saranno moltissime grazie ai numerosi giochi che si uniscono alla libreria che conta al momento oltre 1.400 titoli. Che si tratti di streaming su un PC molto vecchio, un Mac (che normalmente non potrebbe riprodurre titoli per PC) o che si parli di dispositivi mobili, ora è possibile giocare su qualsiasi piattaforma grazie al Cloud streaming.

Con un numero così elevato di titoli disponibili, c’è davvero tutto ciò che i gamer preferiscono, con diverse modalità di streaming: i membri di GeForce NOW che trasmettono in streaming su TV Samsung e LG, possono ora scoprire rapidamente e giocare facilmente ai giochi migliori grazie a un’interfaccia utente migliorata.

Questi aggiornamenti si aggiungono a una serie di recenti miglioramenti apportati nel corso dell’estate, tra cui la possibilità per i membri con abbonamento RTX 3080, di trasmettere in streaming fino a 1440p e 120 FPS su browser PC e Mac o telefoni Android a 120Hz. Inoltre, l’ultimo aggiornamento prevede l’audio surround per i membri Priority e con abbonamento 3080: è sempre un ottimo momento per essere un membro di GeForce NOW!

Passare a un abbonamento RTX 3080 significa anche poter sperimentare il ray-tracing in tempo reale in giochi cinematografici come Dying Light 2, Loopmancer e Cyberpunk 2077 (che ha lanciato un nuovo aggiornamento 1.6 questa settimana), oltre allo streaming su PC e Mac con risoluzione 4K e latenza ultrabassa.

Entra subito nel gioco

Con GFN ora puoi mettere alla prova le tue abilità tattiche con Isonzo, il nuovo sparatutto in prima persona ambientato nella Prima Guerra Mondiale. Combatti tra le vette panoramiche, le aspre valli e le idilliache città del nord Italia. Scegli tra diversi luoghi di combattimento storici e costruisci un equipaggiamento pensato per sconfiggere i nemici. Dai forma a un campo di battaglia dinamico e schierati in trincea per portare il tuo esercito alla vittoria.

Scoprite l’elenco completo dei nuovi giochi disponibili in streaming questa settimana:

Isonzo (Nuova release su Steam e Epic Games Store)

(Nuova release su Steam e Epic Games Store) Little Orpheus (Nuova release su Steam e Epic Games Store)

(Nuova release su Steam e Epic Games Store) Q.U.B.E. 10th Anniversary (Nuova release su Steam)

(Nuova release su Steam) Metal: Hellsinger (Nuova release su Steam)

(Nuova release su Steam) Animal Shelter (Steam)

(Steam) Spirit of the North (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Startup Company ( Steam)

E con il supporto al DLC Jurassic World Evolution 2: Late Cretaceous Pack, gli utenti GFN potranno scoprire nuove incredibili specie preistoriche! Ispirato all’affascinante periodo del tardo Cretaceo, questo gioco include quattro specie accattivanti che risalgono a oltre 65 milioni di anni fa.

Settembre GFN: moltissimi giochi per un rientro dalle ferie ricco di divertimento

in occasione del mese di settembre, NVIDIA svela un incredibile lista di giochi in arrivo sulla piattaforma. Si tratta di un periodo molto entusiasmante per i membri di GeForce NOW, soprattutto con 22 nuovi titoli in arrivo sul cloud, tra cui Steelrising e LEGO Brawls.

In aggiunta, l’aggiornamento GeForce NOW 2.0.44, porta nuove modalità audio che garantiscono l’audio surround per i membri Priority e RTX 3080 su PC e Mac, in uscita nelle prossime settimane.

Scopri i nuovi titoli

Oltre ai titoli di questa settimana, di seguito trovare l’elenco completo dei nuovi giochi disponibili in streaming questo mese:

Call of the Wild: The Angler (Steam ed Epic Games Store)

(Steam ed Epic Games Store) F1 Manager 2022 (Steam ed Epic Games Store)

(Steam ed Epic Games Store) Scathe (Steam)

(Steam) Gerda: A Flame in Winter (Steam)

(Steam) MythBusters: The Game – Crazy Experiments Simulator (Steam)

(Steam) LEGO Brawls (Steam)

(Steam) Arcade Paradise (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Dark Deity (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Hotline Miami 2: Wrong Number (Steam)

(Steam) Lumencraft (Steam)

(Steam) Gloomwood (Steam)

(Steam) TRAIL OUT (Steam)

(Steam) Shatterline (Steam)

(Steam) Steelrising (Steam ed Epic Games Store)

(Steam ed Epic Games Store) Broken Pieces (Steam)

(Steam) Realm Royale Reforged (Epic Games Store)

Cosa ne pensate di questi nuovi arrivi nella piattoforma di Cloud Streaming GeForce NOW di Nvidia?