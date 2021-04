GeForce Experience 3.22: tutte le novità dell’aggiornamento

Sono tante le novità inserite da Nvidia con l’aggiornamento di GeForce Experience 3.22. Scopriamole insieme in quest’articolo

Ci sono succulente novità per tutti i possessori di schede video Nvidia, infatti l’azienda ha da poco rilasciato delle novità per GeForce Experience 3.22. Di seguito le novità principali dell’aggiornamento.

Pannello delle prestazioni e calibrazione automatica

Direttamente dalla Beta arriva il nuovo panello delle prestazioni che consente di monitorare al meglio la scheda video e di mostrare tutti i dati sullo schermo. Disponibile anche per schede video classe 30 e 20 un nuovo calibratore automatico che rileva le impostazioni di overclock migliori tramite algoritmi di scansione avanzati.

Miglioramenti di NVIDIA Reflex Latency Analyzer

Lo scorso settembre, come molti di voi ricorderanno, Nvidia ha presentato la nuova tecnologia Reflex. Questa tecnologia riduce la latenza del sistema in giochi competitivi come Valorant, Fortnite etc. I feedback della community sono stati linfa vitale per Nvidia per quanto riguarda l’analizzatore che li ha spinti anche ad inserire una serie di funzionalità software per rendere la misurazione della latenza più facile e precisa.

Gli utenti Reflex Latency Analyzer possono da adesso scegliere per quanti campioni calcolare la media e reimpostare le medie on demand. Per farlo basterà cliccare ALT+Z -> Settings -> Impostazioni -> Performance Monitoring Settings per collegare le chiavi e modificare le impostazioni.

Altre feature degne di nota

Impossibile non citare il nuovo supporto per l’acquisizione rapida di screenshot HDR su oltre 300 giochi supportati da Ansel. Oppure, i venticinque giochi a cui è stato aggiunto il supporto di Freestyle e Ansel tramite l’ultimo aggiornamento driver Game Ready tra cui Aim Lab, Little Nightmares II e molti altri ancora.

Citiamo alla fine i bug risolti tramite questo aggiornamento. Anzitutto GeForce Experience ora userà come predefinita la fotocamera Nvidia Broadcast, se abilitata. Inoltre sono stati risolti i problemi relativi all’ottimizzazione delle prestazioni e sono stati inclusi gli ultimi aggiornamenti di sicurezza del software Nvidia.

Voi cosa ne pensate di queste novità introdotte in GeForce Experience 3.22? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.